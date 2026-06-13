Iván Cepeda recibe respaldo de defensores de Santurbán en Santander al firmar pacto por el agua

El candidato presidencial Iván Cepeda sumó este viernes un respaldo en Santander. Al cierre de una marcha en defensa del páramo de Santurbán, líderes ambientales anunciaron su apoyo a la candidatura del aspirante al Pacto Histórico.

La marcha en defensa por el agua y el Páramo de Santurbán inició en la carrera 27, desde el sector de Puerta del Sol, y terminó en la entrada de la Universidad Industrial de Santander, donde se realizó la firma de un pacto por el agua.

De acuerdo con los líderes ambientalistas, es la primera vez en 17 años que el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán decide apoyar públicamente una candidatura presidencial.

“Tenemos el respaldo del movimiento ecológico y de protección de la naturaleza en todo el país, por eso tenemos la responsabilidad de cumplir”, aseguró Cepeda.

También planteó que la protección de las fuentes hídricas debe ser una prioridad nacional y reiteró su oposición al fracking.

Habló de fortalecer proyectos relacionados con el manejo y tratamiento de aguas residuales en Bucaramanga y Girón.

El candidato señaló que su propuesta para Santander está enfocada en la conservación de ecosistemas estratégicos como Santurbán y en el impulso de energías alternativas.

Durante el encuentro también lanzó críticas a sectores políticos que promueven la explotación de hidrocarburos mediante fracking.

“Abelardo de la Espriella es un enemigo de la vida, del agua y de la naturaleza. Quiere practicar el fracking de manera indiscriminada en los páramos”, afirmó Cepeda.