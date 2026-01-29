Media Maratón de Bucaramanga abre inscripciones con tarifas de 2025 hasta febrero

La Media Maratón de Bucaramanga abrió oficialmente las inscripciones para su edición 2026 con un incentivo para quienes se inscriban con anticipación: mantener las tarifas de la edición 2025 durante el primer mes del proceso.

Durante el primer mes de inscripciones el beneficio aplica para todas las distancias y estará disponible por tiempo limitado.

Inscripciones: del 28 de enero al 28 de febrero en en la página oficial mmb.fcv.org.

Tarifas:

5K: $125.000

$125.000 10.5K y 21K: $185.000

Incluye: kit oficial de competencia.

La competencia, organizada por la Fundación Cardiovascular de Colombia, se realizará el domingo 18 de octubre, retomando su habitual programación en el tercer domingo de octubre.

Para esta edición, la organización espera la participación de más de 50.000 corredores, entre atletas locales, nacionales e internacionales.

“Volvemos al tercer domingo de octubre, nuestra fecha histórica. Invitamos a los corredores a prepararse desde ya y a aprovechar esta inscripción anticipada, que mantiene los precios del año pasado por tiempo limitado”, señaló Mariela Sánchez Aguirre, gerente de Gestión Social de la FCV.