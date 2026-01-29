Levantan medida y autorizan el regreso a clases en la sede C del colegio Tecnológico en Bucaramanga

Bucaramanga

El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga ordenó el levantamiento de la medida cautelar que mantenía suspendido el uso de las instalaciones de la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata, sede C “María Cano”, ubicada en el barrio Villa Helena, comuna 2 al norte de la capital santandereana, y autorizó el retorno inmediato de las clases y actividades académicas.

La decisión quedó consignada en un auto proferido el 28 de enero de 2026, “dentro de una acción popular instaurada para la protección de los derechos e intereses colectivos”, especialmente los relacionados con la seguridad, la integridad y el acceso a un servicio público educativo en condiciones dignas.

¿Por qué se había suspendido las clases en esta institución educativa?

La medida cautelar ahora levantada había sido decretada el 27 de mayo de 2025, cuando ordenaron la suspensión inmediata e indefinida del uso de la sede educativa, tras evidenciarse graves deficiencias estructurales advertidas en un informe técnico de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

Nueva decisión y regreso a clases de más de 300 estudiantes de la zona norte en Bucaramanga

Ahora, en su análisis, el juzgado concluyó que desaparecieron las circunstancias que dieron origen a la medida, al acreditarse la ejecución de las obras de reparación, mantenimiento y reforzamiento estructural necesarias para mitigar el riesgo existente en la edificación, “en armonía con el principio de proporcionalidad y el derecho fundamental a la educación de niños, niñas y adolescentes”, se lee en la circular.

Dentro del material probatorio valorado se encuentran el contrato de obra suscrito entre la Alcaldía de Bucaramanga y la Arquidiócesis de Bucaramanga, así como las actas de inicio, ejecución y terminación de los trabajos, los cuales incluyeron la intervención de muros, techos, sistemas de drenaje, manejo de aguas lluvias, eliminación de humedad, control de termitas y reforzamiento de la estructura.

El despacho también tuvo en cuenta un informe oficial de la Secretaría de Educación del municipio, expedido en enero de 2026, mediante el cual se certifica la idoneidad, seguridad y salubridad de la infraestructura de la sede María Cano, concluyendo que esta se encuentra apta para el desarrollo normal de las actividades académicas.

“Estamos aquí en la sede C en estos momentos haciendo los actos de apertura de la sede en el sentido de que los estudiantes estuvieron con el servicio educativo en la sede A durante un plan de contingencia al final del año pasado, atendiendo dicha medida cautelar”, comentó Diego Fernando Motta, recto de la Dámaso Zapata.

En la parte resolutiva del auto, el juzgado dispuso expresamente levantar la medida cautelar y autorizar al Municipio de Bucaramanga, a través de la Secretaría de Educación, para que retome de manera inmediata las clases y actividades académicas en la sede María Cano, conforme a la certificación técnica emitida por dicha dependencia.

El proceso se adelanta dentro de una acción popular promovida por ciudadanos y veedurías, en la que figuran como demandados el municipio de Bucaramanga y como entidad vinculada la Arquidiócesis de Bucaramanga.

“Ya hoy recibimos la instalación entregada formalmente, desde la Arquidiócesis a la Alcaldía a través de su Secretaría de Infraestructura y Secretaría de Educación, creemos que está óptima para el proceso educativo, los docentes confirman pues que es seguro o sea en el sentido de la práctica docente que venían realizando acá a lo largo de los años, hay unas mejoras en acabados, inclusive en estructura que fue intervenida y pues no vemos dificultad para continuar la actividad académica durante este año escolar acá en la sede", concluyó el rector de la institución educativa.