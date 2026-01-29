Aeropuerto Palonegro no puede operar en las noches: esta esta es la razón / Caracol Radio

Bucaramanga

El aeropuerto Palonegro ubicado en el municipio de Lebrija y que presta sus servicios para Bucaramanga no podrá operar en horas de la noche debido a fallas en la iluminación, así lo confirmó la aeronáutica civil a través de un comunicado.

“De manera inmediata, equipos técnicos activaron los protocolos pertinentes y trabajan de forma permanente para restablecer las operaciones lo más pronto posible. Estas acciones se adelantan para salvaguardar la seguridad operacional”, señaló la aeronáutica en el comunicado.

La fallas de la iluminación se están presentando en la pista por lo que se ordenó suspender las operaciones de manera temporal aunque los trabajos avanzan para volver a volar sin inconvenientes.

El llamado de la entidad a las personas que tenían vuelos programados para la noche es que se comuniquen con las aerolíneas para verificar el estado de sus vuelos.