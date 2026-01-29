El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Día de luto y lleno de interrogantes”: director de Radio Catatumbo por accidente de avión de Satena

Este jueves, 29 de enero, habló en los micrófonos de 6AMW, de Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, el padre y director de Radio Catatumbo, Jheison Raúl Quintero Muriel, quien se refirió al accidente de un avión de Satena que dejó un saldo de 15 personas muertas.

“Nos enteramos como se enteraron todas las personas de nuestra región. Pocos minutos antes a confirmar la noticia habíamos recibido ese primer acercamiento a una posible noticia de la ubicación de la avioneta y de la tragedia que finalmente fue confirmada”, dijo en su primera intervención el clérigo.

El párroco y también director de la emisora ya mencionada subrayó que el accidente deja a toda la población y al territorio “llenos de muchos interrogantes”.

Un territorio azotado

Para Quintero Muriel el territorio cargaría a su espalda lo que se conocería coloquialmente como una nube negra, pues según dijo, “pareciera que cada día la vida nos confronta un poco más”.

“Es un territorio resiliente, pero casi siempre nos hacemos visibles por estas noticias que suceden. Hace un año, precisamente en el mes de enero, todo el país hablaba de nuestro territorio por esta guerra que hemos venido enfrentando el año pasado y, ahora, por esta trágica noticia que enluta a 15 familias, la esperanza política, médicos importantes, personas que hacen parte de organizaciones humanitarias que aportan tanto para nuestra región”.

Y allí, enfatizó: “Es un día de luto, sinceramente, de muchos interrogantes. Estamos pidiéndole mucho a Dios que nos siga dando esa fuerza que nos ha regalado en el territorio para seguir adelante en medio de todas las cosas tan difíciles que muchas veces suceden”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

