Precio del dólar en Colombia HOY 29 de enero: cotización vuelve a estar a la baja

Luego de tres días consecutivos al alza, el precio del dólar en Colombia volvió a estar a la baja con una cotización por debajo de los 3.700 pesos, tal como lo señala el más reciente informe del Banco de la República, lo que ha llevado a que el peso colombiano se mantenga estable en la tasa representativa del mercado.

Un factor que ha sido decisivo para que el peso colombiano se mantenga a la baja es el debilitamiento que ha mostrado el dólar a nivel mundial ante las medidas tomadas por la Reserva Federal de Estados Unidos o la política arancelaria que ha implementado Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Pese a que Trump planteó unos recortes, la Reserva Federal estadounidense anunció en las últimas horas que las tasas de interés se mantienen en un rango entre el 3,5% y el 3,75% tras celebrar su primera reunión en el 2026. En este sentido, hubo dos factores que llevaron a tomar esta decisión:

Los signos de estabilidad que mostró la tasa de desempleo en Estados Unidos.

La expansión de la actividad económico “a un ritmo sólido” en territorio norteamericano.

En el caso de Colombia, también hay expectativa frente al valor que tendrán las tasas de interés. Este se ha mantenido en un 9,25% desde mayo de 2025. Sin embargo, algunos analistas sostienen que el Banco de la República podría definir un aumento que dejará la cifra en 9,5% o incluso en 9,75% en el inicio del 2026.

Pese a ello, el país ha sabido aprovechar el debilitamiento del dólar para apreciar su precio en la tasa representativa del mercado en los últimos meses. De hecho, había comenzado el 2025 con una cifra por encima de los 4.300 pesos. Mientras que el 31 de diciembre de este año cerró por 3.757 pesos.

¿Cómo se cotiza el dólar en Colombia para este 29 de enero?

Según indica el Banco de la República, el precio del dólar en Colombia para este jueves 29 de enero de 2026 es de 3.665 pesos. Esto representa una ligera disminución en la cotización tras la cifra de 3.678 pesos reportada el día anterior.

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en las principales ciudades del país para quienes estén interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada de este jueves:

Bogotá: 3.610 pesos por compra y 3.740 pesos por venta.

3.610 pesos por compra y 3.740 pesos por venta. Medellín: 3.540 pesos por compra y 3.690 pesos por venta.

3.540 pesos por compra y 3.690 pesos por venta. Cali: 3.620 pesos por compra y 3.770 pesos por venta.

3.620 pesos por compra y 3.770 pesos por venta. Cartagena: 3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta.

3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta. Cúcuta: 3.660 pesos por compra y 3.700 pesos por venta.

3.660 pesos por compra y 3.700 pesos por venta. Pereira: 3.730 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

Según dio a conocer la agencia Bloomberg, el peso colombiano se consolidó como una de las monedas de Latinoamérica que más se fortaleció en los primeros días del 2026 frente al dólar, al igual que su equivalente de Chile, el real de Brasil y el guaraní de Paraguay.