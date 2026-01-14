Un dólar más barato le cuesta millones al campo cafetero: así impacta al productor // Caracol Radio

La preocupación del sector cafetero no está en la calidad del grano ni en su comercialización internacional, sino en la tasa de cambio. El café colombiano se vende en dólares y, cuando ese dólar vale menos pesos, el ingreso final del productor disminuye.

Así lo explicó Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, quien advirtió que, solo por efecto cambiario, los productores están dejando de recibir entre $500.000 y $550.000 por cada carga de café.

Según señaló, el impacto se da aun cuando el café mantiene la misma calidad y el mismo esfuerzo productivo. Es decir, no se trata de una caída en el precio del grano, sino del valor al que se convierten los dólares obtenidos por las exportaciones al momento de pagarse en pesos.

En la práctica, esto significa que el mismo café hoy genera menos ingresos para el productor, únicamente por la revaluación del peso frente al dólar.

Desde el gremio cafetero señalan que este efecto cambiario afecta directamente el ingreso de miles de familias cafeteras y es un factor clave a tener en cuenta en el análisis económico del sector, al tratarse de una variable externa que incide de manera directa en la rentabilidad del productor.