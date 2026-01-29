Caída del dólar: Estos son los productos que bajarán de precio en Colombia según expertos. Getty Images/Canva

La tendencia a la baja del dólar en las últimas semanas ha dejado al peso como una de las monedas más fuertes frente a la divisa en el comienzo del 2026. Esta situación podría traer efectos mixtos para la economía local, tanto para consumidores como para exportadores de productos.

En el ámbito local, algunos analistas creen que la apreciación del peso frente al dólar podría tener efectos positivos en cuanto a la reducción de costos en una amplia variedad de productos importados que se utilizan cotidianamente, como calzado y tecnología.

En ese sentido, la tasa de cambio actual, dependiendo de qué tanto se mantenga en el tiempo, podría ayudar a balancear los efectos negativos que muchos sectores prevén, por ejemplo, el elevado incremento del salario mínimo y su posible impacto inflacionario.

¿Qué productos bajarían de precio en Colombia con la caída del dólar?

Si nos centramos en el efecto positivo de la tendencia a la baja del dólar actualmente, son varios los productos importados que verían reducción en su valor final (dependiendo de diversos factores en el proceso de importación) para los consumidores nacionales.

De acuerdo con el medio especializado Bloomberg Línea, dentro de los productos que podrían acoger esta tendencia se encuentran los siguientes grupos:

Tecnología y electrónica (celulares, computadoras, tablets, televisores, accesorios y más)

(celulares, computadoras, tablets, televisores, accesorios y más) Vehículos y motocicletas

Electrodomésticos (neveras, lavadoras, aires acondicionados, hornos y más productos importados)

(neveras, lavadoras, aires acondicionados, hornos y más productos importados) Alimentos importados (trigo, maíz, soya, aceites, enlatados, insumos industriales)

(trigo, maíz, soya, aceites, enlatados, insumos industriales) Medicamentos , dispositivos médicos, cosméticos y productos de cuidado personal

, dispositivos médicos, cosméticos y productos de cuidado personal Viajes internacionales

Servicios digitales (plataformas de streaming, suscripciones a ‘apps’ y licencias de software)

¿Qué otros efectos tiene el precio del dólar en Colombia en 2026?

Como se mencionó previamente, el precio del dólar en Colombia en 2026 tiene un efecto mixto para diferentes sectores de la economía. En el caso de los exportadores, el panorama no es tan afable como lo es para los consumidores, dado que se enfrentan a la posibilidad de tener menores ingresos.

Adicionalmente, como resaltó Augusto Solano, presidente de Asocolflores (uno de los sectores más impactados), las facilidades en la entrada de más productos importados podrían generar presión en el mercado interno, afectando así la producción nacional y el empleo.

Si bien se esperan diferentes efectos sectorizados, en lo que sí coinciden tanto los gremios como los consumidores y los analistas es que dicho impacto dependerá en gran medida del sostenimiento de la tasa de cambio y la capacidad de adaptación.