¿Subir el salario mínimo aumenta la inflación? Esto explica el Banco de la República

El codirector del Banco de la República, César Giraldo, explicó que no es evidente que un incremento del salario mínimo genere, por sí solo, un aumento en la inflación, como suele afirmarse en el debate público y se presentó al inicio del año tras el anuncio del alza del salario mínimo vital para este año 2026.

Según Giraldo, algunos análisis muestran que, en ciertos periodos, cuando el salario mínimo real aumenta, la inflación tiende a bajar. Sin embargo, aclaró que estas relaciones estadísticas son débiles y no permiten establecer una conexión directa, ya que en el comportamiento de los precios influyen muchas otras variables.

Le puede interesar: Petro vs. Camacol: El debate por el salario mínimo y su impacto en proyectos de vivienda

Además, indicó que el argumento de que los salarios más altos aumentan los costos y presionan los precios al alza tiene una contradicción. Por un lado, se sostiene que los costos suben; pero, por otro, se afirma que ese mismo aumento reduce la demanda de trabajo, lo que implica menores ingresos y menor gasto, un factor que puede frenar el alza de los precios. Esto demuestra que no hay un efecto único ni automático, según lo afirmado por Giraldo.

Factores a los que responde el aumento de la inflación

Giraldo agregó que la inflación puede aumentar por problemas en la producción o disponibilidad de bienes, por un mayor gasto de hogares y empresas, por mayor circulación de dinero, por ajustes en precios regulados —como los servicios públicos— y por la influencia de la inflación pasada.

En el caso de Colombia, como explicó el codirector, la inflación ha venido bajando por una combinación de factores: mayor producción de alimentos, un dólar más barato, una política monetaria restrictiva del Banco de la República, el control de algunos precios por parte del Gobierno y la tendencia descendente que se mantiene desde 2022.

En qué aspectos afectan los ingresos laborales

Sobre los ingresos laborales, Giraldo también indicó que a octubre del año pasado estos ingresos crecieron 7,1%, por debajo del aumento del salario mínimo, que fue de 9,5%, debido a que los ingresos del trabajo informal aumentaron 12,8%.

Esto significa que los trabajadores que no están cubiertos por el salario mínimo —principalmente del sector informal— fueron los que más aumentaron sus ingresos. Según explicó César Giraldo, una posible razón es que el consumo de los hogares está creciendo cerca del 5 % y una parte importante de ese gasto se está realizando en la en la economía informal: mercados de barrio, ventas callejeras, servicios informales, pequeños negocios sin formalización.

El codirector tambien aclaró que se trata de un fenómeno que aún debe analizarse con mayor detalle.

Leer más: Arancel del 30% de Ecuador golpea principal mercado de confección y calzado de Santander: gremio

Que significa esto en aspectos de inflación

Tiene que ver porque la inflación también depende de cómo y dónde se gasta el dinero.

Cuando Giraldo habla del aumento de los ingresos en la economía informal, lo conecta con esto:

La gente está consumiendo más

El consumo de los hogares crece. Eso significa que hay más gasto en la economía.

Ese consumo no está impulsado solo por el salario mínimo

Aunque el salario mínimo subió, los mayores aumentos de ingresos se dieron en el sector informal, que no está directamente ligado al salario mínimo legal.

Por eso, no se puede decir que el salario mínimo sea el responsable de la inflación

Si el gasto aumenta porque más personas (especialmente informales) están ganando más, la presión sobre los precios no viene únicamente del salario mínimo, sino de un fenómeno más amplio de consumo y dinámica económica.

Por ende, termina concluyendo e insistiendo el economista que la relación entre salario mínimo e inflación es más compleja de lo que suele plantearse. Por lo que amerita un mayor análisis de los factores que presionan el aumento de inflación en el país.