Pensiones repatriadas desde el exterior estarían en riesgo: lanzan alerta ante el decreto

Recientemente, el Ministerio de Hacienda emitió un proyecto de decreto mediante el cual se busca repatriar los recursos de pensiones ahorrados en el exterior a partir de un límite que se reducirá de forma gradual, pasando del 49% al 30% en un lapso de cinco años.

Según explica el borrador de este proyecto, se establecerá inicialmente un límite del 35% para el 2028, lo que equivale a unos 274,2 billones de pesos. Este se reducirá hasta el 30% en los próximos dos años para fijar un tope de 306,3 billones de pesos. De esta manera, se podrán repatriar cerca de 278 billones de pesos para destinarlos en inversión social.

Esta iniciativa que busca promover el gobierno ha generado preocupación en diferentes sectores por los riesgos que conlleva la implementación de la misma. Al respecto, la Contraloría General de la República realizó un análisis en el que señala los efectos que podría producir en caso de que el proyecto de decreto sea sancionado.

Rentabilidad y sostenibilidad del sistema pensional

De acuerdo al análisis realizado por la Contraloría, no existe certeza sobre la disponibilidad de proyectos de inversión o alternativas locales que permitan absorber el aumento de la inversión nacional dentro de los portafolios de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que pasaría del 51% al 69%: “Históricamente, las inversiones realizadas dentro del país han presentado rendimientos más bajos que aquellas realizadas en mercados internacionales”, explica.

Desde la implementación del esquema de multifondos, el fondo moderado ha registrado una rentabilidad promedio anual de 8,5%. Mientras que un portafolio invertido únicamente en Colombia habría obtenido al 3,8% en este aspecto durante el mismo periodo. Esto se debe principalmente a la diversificación, liquidez y exposición que ofrecen los mercados en el exterior.

Por otra parte, las simulaciones realizadas por la Contraloría muestran que una inversión de un millón de pesos realizada en 2011 en activos internacionales habría alcanzado un valor aproximado de 3.228.356,48 pesos, con una rentabilidad promedio anual del 8,5%. Asimismo, en el mercado interno habría llegado a 1.670.363,09 pesos, con una rentabilidad promedio del 6,8%. En ese orden de ideas, el saldo acumulado de un afiliado podría ser hasta 29,5% menor, lo que tendría un impacto equivalente sobre el valor de la mesada pensional.

En síntesis, la entidad indica que limitar la diversificación internacional podría traducirse en una menor rentabilidad ajustada por riesgo para los fondos de pensiones, lo que afectará directamente el ahorro de los colombianos. Además, esto llevaría a un mayor déficit fiscal, teniendo en cuenta que el Estado debe garantizar el valor restante para que una persona disfrute de la jubilación que le corresponde.

¿Qué efectos tendrá sobre la reforma pensional?

En cuanto a la reforma pensional, actualmente en revisión por la Corte Constitucional, la Contraloría sostiene que el número de afiliados activos comenzaría a disminuir a partir de 2037 si se aprueba este proyecto de decreto. Asimismo, el número de pensionados iría en aumento a raíz de la presión sobre las finanzas públicas.

“Bajo el esquema de reparto de Colpensiones, menores recursos transferidos desde las AFP podrían incrementar el déficit actuarial y exigir mayores aportes fiscales entre 2037 y 2052″, asegura la entidad.