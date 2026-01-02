Asofondos rechaza plan del Gobierno para repatriar inversiones de pensiones: “Es una muy mala idea”

Asofondos niega que los fondos privados enfrenten una catástrofe si no pasa la reforma pensional

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, cuestionó duramente el anuncio del Gobierno Nacional sobre la posibilidad de repatriar inversiones en el exterior de los fondos de pensiones, una propuesta que, según el Ejecutivo, buscaría financiar proyectos de infraestructura en el país.

En diálogo con Caracol Radio, Velasco advirtió que la iniciativa pone en riesgo el ahorro pensional de los colombianos y va en contravía de los principios básicos de inversión.

“Esa es una muy mala idea. Es una de esas ideas que lo hacen a uno cogerse la cabeza y no entender qué es lo que realmente quieren solucionar”, afirmó.

El presidente de Asofondos explicó que la diversificación de las inversiones es clave para proteger los recursos de los trabajadores.

“No se pueden poner todos los huevos en la misma canasta. El ahorro pensional debe tener activos en pesos, en dólares, en Colombia y en el exterior. Eso es lo que garantiza una vejez tranquila y digna”, señaló.

Fondos ya invierten en infraestructura

Velasco desmintió que los fondos de pensiones no estén apoyando el desarrollo del país y aseguró que ya son actores clave en la financiación de infraestructura.

“Hemos invertido en carreteras, puertos, aeropuertos y en generación de energía hidroeléctrica, eólica y solar. No invertimos más porque no hay más proyectos estructurados”, explicó.

Agregó que, si el Gobierno tiene nuevos proyectos viables, los fondos están dispuestos a financiarlos.

“Si hay proyectos de largo plazo, con rentabilidades convenientes para los trabajadores colombianos, somos los primeros interesados en sentarnos a revisarlos”, aseguró Velasco en diálogo con Caracol Radio.

Críticas al impacto económico

Según Asofondos, restringir la inversión en el exterior tendría consecuencias negativas para la economía.

“Esto lo único que logra es reducir el ahorro nacional, empobrecer a los trabajadores y generar menores pensiones en el futuro”, advirtió Velasco.

Velasco confirmó que Asofondos ha buscado diálogo con el Gobierno y que recientemente expusieron sus preocupaciones ante la Unidad de Regulación Financiera.

“Queremos mostrarles con datos que esta no es la solución. Los trabajadores colombianos han sido históricamente los principales socios de la inversión en el país y lo seguirán siendo“, explicó.

Directora de la URF sale del cargo por desacuerdos en manejo de fondos pensionales en el exterior

En los primeros días de diciembre se conoció que Mónica Higuera dejó su cargo como directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), en medio de fuertes desacuerdos con el Ministerio de Hacienda sobre el manejo de los fondos de pensiones invertidos en el exterior.

La salida se produjo luego de que la funcionaria se negara a respaldar una iniciativa del Gobierno que busca obligar a los fondos pensionales a repatriar cerca de $250 billones actualmente invertidos fuera del país.

A través de un mensaje de Año Nuevo en sus redes sociales, Higuera explicó las razones de su renuncia y aseguró que su decisión obedeció a criterios técnicos y de defensa de la institucionalidad.

“Me fui de la entidad porque no le serví a un ideal ni a un partido. Mi capacidad técnica estaba al servicio de cuidar y proteger el ahorro público y la estabilidad del sistema financiero”, señaló.

La exdirectora reveló que tenía lista su carta de renuncia desde el 21 de octubre, pero solo la presentó el 3 de diciembre, luego de ser citada al despacho del ministro de Hacienda, Germán Ávila, por no cumplir una instrucción que, según afirmó, consideraba inviable.

“No somos directivos para obedecer sin opinar; también nos corresponde jugarnos la piel por algo superior: el bienestar del sistema financiero y su estabilidad”, afirmó la exfuncionaria.

¿Cuál es el proyecto de decreto de la discordia?

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno Nacional estudia un proyecto de decreto para repatriar los recursos que los fondos de pensiones mantienen en inversiones extranjeras.

La medida la anunció en medio del estado de emergencia económica por el deficit fiscal que atraviesa el gobierno,

Según el ministro, el objetivo es financiar proyectos estratégicos de infraestructura y dinamizar la economía nacional.

Ávila detalló que el país tiene proyectos férreos por $156 billones, iniciativas viales por $101 billones, y obras de infraestructura aérea, marítima y fluvial cercanas a $35 billones.

“Estos recursos que están invertidos en el extranjero pueden ser traídos para garantizar la financiación de estos proyectos”, afirmó.