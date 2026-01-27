Así se reduciría su pensión con propuesta de traer ahorro pensional al país: estudio Anif

Según el último informe del Centro de Estudios Económicos ANIF, el ahorro para la vejez de millones de colombianos se enfrenta a un cambio significativo por un borrador de decreto del Gobierno Nacional.

Este pretende que los fondos de pensiones privados (AFP) inviertan menos dinero en mercados internacionales y más en el mercado local. Bajo el nuevo plan, el límite de inversión extranjera bajaría gradualmente del 48,2% actual al 35% en tres años, hasta tocar el 30% en cinco años.

Aunque la intención es financiar la economía regional, el costo lo pagarían los trabajadores con el ahorro acumulado al final de la vida laboral ya que podría disminuir hasta un 24,3%, según el estudio.

Para entender la magnitud, ANIF realizó un ejercicio con un trabajador promedio. Sin el decreto, el afiliado podría jubilarse con 861 millones de pesos; con la nueva restricción, su capital caería a unos 652 millones de pesos. La caída del ahorro se debe a que el dinero dejaría de materializar las altas ganancias de los mercados globales para concentrarse en activos locales menos diversos.

Según el documento de la entidad, la diversificación internacional amplía el conjunto de oportunidades de inversión al permitir el acceso a mercados profundos y sectores poco desarrollados, lo que se definirían como ciclos económicos diferenciados. En el caso de Colombia, se vuelve una estrategia que ha permitido que los fondos del país rinda en promedio un un 4,6% real anual, superando a países como México o Chile.

Con respecto al impacto de una menor diversificación, ANIF habla de los riesgos que se podrían venir, pues al no poner “todos los huevos en la misma canasta”, es decir, concentrar todos los recursos, esfuerzos o proyectos en un solo proyecto se protege el dinero de crisis económicas o políticas internas.

La medida busca inyectar capital a proyectos de infraestructura y desarrollo nacional. Sin embargo, la evidencia financiera sugiere que forzar esta “repatriación” de capitales sacrifica el bienestar futuro del pensionado en favor de necesidades de financiamiento de corto plazo del país. La gran pregunta para la AFP es saber si el mercado local tiene la profundidad suficiente para absorber estos billones de pesos sin generar distorsiones de precios.

Por esta razón, la institución hace un llamado a “evaluar el nuevo régimen de inversión, que no solo considere el impacto macroeconómico de corto plazo sobre el mercado local, sino se ponga atención en las consecuencias de largo plazo sobre el bienestar de los afiliados y la sostenibilidad del sistema pensional”.

También, se habla de que los mercados externos ofrecen sectores de tecnología, energía limpia, etc. que en Colombia son limitados o no existen. Por el contrario, el mercado colombiano es pequeño. Si los fondos traen ese dinero de vuelta, terminarán comprando mayoritariamente deuda pública (TES), aumentando el riesgo de que la pensión dependa casi totalmente de la salud financiera del Estado.

Igualmente, se le suma la discusión de la reforma pensional, que ya de por sí alteraría el flujo de recursos hacia las AFP.