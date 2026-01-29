¿Para qué sirve rociar vinagre blanco en la casa? Tiene varios beneficios que quizás no conozca

Rociar vinagre blanco se ha convertido en uno de los hábitos más adoptados en hogares de todo el mundo, puesto que entrega varios beneficios, no solo en salubridad, sino que es práctico contra algunos olores.

¿Para qué sirve rociar vinagre blanco en la casa?

Este actúa como una barrera invisible contra insectos. Por ejemplo, las cucarachas suelen evitar los lugares en donde predomina el aroma intenso del vinagre, lo cuál lo hace un inhibidor natural contra las plagas.

Y no son solo las cucarachas a las que no les gusta ese olor, también las hormigas, mosquitos, moscas, arañas y varios insectos huyen de él, gracias a su alto contenido en ácido acético.

Es por esto que en zonas de alta humedad y calurosas, donde hay mayor proliferación de insectos, este consejo puede ser útil.

Otros usos del vinagre blanco en los hogares

Este líquido ayuda también a controlar malos olores en la casa. Además, es excelente para desinfectar, por lo que en una jornada de limpieza no puede faltar.

Precisamente, es efectivo a la hora de limpiar cosas de cristal, de acero inoxidable o cosas que tengan moho.

De otro lado, las personas que creen en prácticas de armonización de su hogar lo usan como un limpiador de energías negativas.

Recomendaciones para usar el vinagre blanco en casa

Si es para evitar plagas , puede rociar el vinagre blanco en el marco de las puertas, en el suelo de la entrada, en pequeñas grietas en donde puedan pasar insectos y en esquinas expuestas en el interior y exterior.

, puede rociar el vinagre blanco en el marco de las puertas, en el suelo de la entrada, en pequeñas grietas en donde puedan pasar insectos y en esquinas expuestas en el interior y exterior. Si es para usos de limpieza, lo mejor es diluirlo en agua. Con eso, se garantiza un aseo con los beneficios del vinagre blanco, pero también disminuye su fuerte olor.

