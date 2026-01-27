¿Qué significa la palabra “asir”? Existe en español y este es su uso, según la RAE
Aprenda a usar la palabra “asir”, no muy usual en Colombia, y vincúlela a su vocabulario con algunos ejemplos de la RAE.
La Real Academia de la Lengua Española (RAE), el máximo ente del idioma, explicó mediante ejemplos el significado del verbo “asir”, una palabra usualmente no utilizada en Colombia.
¿Qué significa la palabra “asir? Ejemplos
Según la RAE, su significado es agarrar, coger, tomar algo con las manos o en general.
Ejemplos:
- Asirse de una cuerda, asirse de una idea.
- “Ella asía su taza de té”.
- “Alguien asió a Alicia por la muñeca”.
¿Cómo usar el verbo “asir” adecuadamente?
Este se puede usar como verbo pronominal, que se utilizan para expresar acciones que realiza el sujeto sobre sí mismos, siempre precedido por un “de” o “por”.
Así las cosas, en vez de decir “él tomó con fuerza el brazo de Pedro”, puede decir “él asió con fuerza el brazo...”.
¿Cómo se conjuga el verbo “asir”?
- Presente:
- Yo asgo
- Tú ases
- Usted ase
- Él / Ella ase
- Nosotros asimos
- Ustedes asen
- Ellos / Ellas asen
Pretérito imperfecto:
- Yo asía
- Tú asías
- Usted asía
- Él / Ella asía
- Nosotros asíamos
- Ustedes asían
- Ellos / Ellas asían
Futuro simple:
- Yo asiré
- Tú asirás
- Usted asirá
- Él / Ella asirá
- Nosotros asiremos
- Ustedes asirán
- Ellos / Ellas asirán
Condicional simple:
- Yo asiría
- Tu asirías
- Usted asiría
- Él / Ella asiría
- Nosotros asiríamos
- Ustedes asirían
- Ellos / Ellas asirían
Otras interpretaciones de “asir”
- Tomar ocasión o pretexto para decir o hacer lo que se quiere.
- Reñir o contender
