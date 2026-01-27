¿Qué significa la palabra “asir”? Existe en español y este es su uso, según la RAE

Persona leyendo y logo de la RAE. Fotos: Getty Images / X @RAEinforma

La Real Academia de la Lengua Española (RAE), el máximo ente del idioma, explicó mediante ejemplos el significado del verbo “asir”, una palabra usualmente no utilizada en Colombia.

¿Qué significa la palabra “asir? Ejemplos

Según la RAE, su significado es agarrar, coger, tomar algo con las manos o en general.

Ejemplos:

Asirse de una cuerda, asirse de una idea.

“Ella asía su taza de té”.

“Alguien asió a Alicia por la muñeca”.

¿Cómo usar el verbo “asir” adecuadamente?

Este se puede usar como verbo pronominal, que se utilizan para expresar acciones que realiza el sujeto sobre sí mismos, siempre precedido por un “de” o “por”.

Así las cosas, en vez de decir “él tomó con fuerza el brazo de Pedro”, puede decir “él asió con fuerza el brazo...”.

#ConsultasDeLaSemana | ¿Es correcto el uso de «asía» en «Asía su taza de té favorita»?



Sí, corresponde a una forma del verbo «asir». Se puede ver la conjugación completa aquí: https://t.co/R1GqYc4wv9. pic.twitter.com/Bm60GSDFQA — RAE (@RAEinforma) January 24, 2026

¿Cómo se conjuga el verbo “asir”?

Presente:

Yo asgo

Tú ases

Usted ase

Él / Ella ase

Nosotros asimos

Ustedes asen

Ellos / Ellas asen

Pretérito imperfecto:

Yo asía

Tú asías

Usted asía

Él / Ella asía

Nosotros asíamos

Ustedes asían

Ellos / Ellas asían

Futuro simple:

Yo asiré

Tú asirás

Usted asirá

Él / Ella asirá

Nosotros asiremos

Ustedes asirán

Ellos / Ellas asirán

Condicional simple:

Yo asiría

Tu asirías

Usted asiría

Él / Ella asiría

Nosotros asiríamos

Ustedes asirían

Ellos / Ellas asirían

Otras interpretaciones de “asir”

Tomar ocasión o pretexto para decir o hacer lo que se quiere.

Reñir o contender

