Cuatro ciudades colombianas están entre las de peor tráfico en el mundo: se pierden más de 130 horas

Cuatro ciudades en Colombia están entre las que tienen el peor tráfico en el mundo Foto: Getty Images

El alto tráfico suele causar gran malestar entre las personas cuando necesitan llegar a sus lugares de destino, ya sea a su casa, su trabajo o a alguna cita importante. Esta situación se deriva por diferentes factores como lo son el gran número de vehículos, tanto particulares como públicos, que se movilizan en ciertos momentos del día.

Las franjas del día donde el alto tráfico se hace presente son en las denominadas horas pico. En ese lapso, hay muchas personas que se transportan a través de sus vehículos propios, incluyendo las motocicletas. Mientras que otros lo hacen por medio de un bus. Sin embargo, existen ciertas vías que son ampliamente transitadas en relación a otras, por lo que la congestión vehicular es muy evidente.

Esto fue tenido en cuenta en el Tom Tom Traffic Index para medir las ciudades con el peor tráfico en el mundo. Allí, se evaluaron un total de 492 urbes. Entre ellas, hay cuatro de Colombia que se encuentran entre los 20 primeros lugares.

Bogotá es la de peor tráfico en Colombia

En esta oportunidad, Bogotá ocupó el séptimo lugar en el ranking global de Tom Tom Traffic con un nivel de congestión vehicular del 69,6%. De acuerdo al análisis, la velocidad promedio en la que transitan los carros durante horas pico es de 15,4 kilómetros por hora. Mientras que en un lapso de 15 minutos solamente se recorren 4,7 kilómetros.

Por otra parte, el estudio determinó que el peor día para movilizarse en Bogotá a lo largo del 2025 fue el 17 de diciembre, con una congestión del 201% en plena hora pico.

Medellín y Cali siguen en la lista

Medellín y Cali también aparecen en el Tom Tom Traffic Index al ubicarse en los puestos 11 y 13 a nivel mundial, respectivamente. En este caso, la primera registra un nivel de congestión vehicular del 66,9%. Mientras que la segunda cuenta con un 65,6% en este aspecto.

En la capital de Antioquia, los vehículos alcanzan una velocidad promedio de 15,9 kilómetros por hora cuando se movilizan en hora pico. Mientras que en territorio caleño esta llega a los 16,7 kilómetros por hora. Asimismo, en ambos casos se logra recorrer una distancia de 5,2 kilómetros.

Por último, Barranquilla también quedó entre las 20 ciudades con el peor tráfico del mundo al posicionarse en la casilla número 19. Allí, la velocidad promedio para transportarse en hora pico llega a ser de 13,7 kilómetros por hora, siendo la más lenta en comparación a las anteriores.

El análisis del Tom Tom Traffic también concluyó que en estas ciudades los ciudadanos pueden llegar a perder más de 130 horas por año debido al alto tráfico que hay en horas pico. En este aspecto, Cali tiene el registro más bajo con 138 horas.

¿Qué ciudad tiene el peor tráfico en el mundo?

De acuerdo al Tom Tom Traffic Index, Ciudad de México es la urbe con el peor tráfico a nivel mundial. Allí, una persona alcanza una velocidad promedio de 13,5 kilómetros por hora durante las horas pico. Además, el momento más complicado en movilidad durante el 2025 tuvo lugar el pasado 28 de mayo.

Por otra parte, las ciudades de Bengaluru y Dublín, ubicadas de forma respectiva en India e Irlanda, completaron el podio de este listado global.