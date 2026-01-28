Previo a reunión con Trump, senador de EE.UU. califica a Petro de “narcotraficante horrible”

Mientras el senador Rick Scott criticó fuertemente al mandatario colombiano y dijo confiar en la llegada de un nuevo presidente, el senador Rand Paul celebró el encuentro organizado para el 3 de febrero. (Foto: Caracol Radio / Getty)

A menos de una semana del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, distintos senadores se pronunciaron sobre la reunión y, en particular, sobre el mandatario colombiano.

El senador Rick Scott dijo que “Gustavo Petro es un narcotraficante horrible extremista y de izquierda” y agregó un comentario a nivel electoral, teniendo en mente la jornada prevista para el 31 de mayo.

“Desafortunadamente fue electo como presidente de Colombia y ahora esperamos un nuevo presidente que le importe la gente de Colombia y que quiera tener una relación positiva con los Estados Unidos”, agregó Scott.

Por su parte, el senador republicano Rand Paul, celebró reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

“Las conversaciones son como evitamos las guerras, estoy muy contento de que estén conversando, tenemos una larga relación con Colombia marcada por un gran vínculo comercial, ¿quién aquí quisiera vetar el café colombiano?, eso sería una locura. Creo que debemos mantener la relación con Colombia y seguirla construyendo”, resaltó Paul.

El llamado de Petro a Trump

El presidente Gustavo Petro afirmó que Estados Unidos debe devolver a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado por un tribunal de ese país, y criticó el ataque militar del pasado 3 de enero en Caracas, en el que fue capturado el mandatario.

“Tienen que devolverlo (a Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense, porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea”, dijo Petro en un exaltado discurso en un hospital de Bogotá.

Sin embargo, agregó que el presidente estadounidense, Donald Trump, y Maduro “se parecen, porque creen en el petróleo, como (el expresidente colombiano Álvaro) Uribe; son iguales”.

Sobre la detención de Maduro también se pronunció el senador demócrata Chris Coons, quien cuestionó que la administración Trump no haya consultado o informado al Congreso sobre el arresto de Nicolás Maduro.

“Nicolás Maduro estaba bajo acusación en Estados Unidos y creo que su transporte a suelo estadounidense fue legal, pero lo que cuestionamos al secretario de Estado, Marco Rubio, es que la administración falló en ser veraz y abierta con el Congreso en informarnos, consultarnos y buscar nuestra aprobación”, resaltó Coons.

Reunión determinante

Petro volvió a referirse a la reunión que sostendrá el próximo 3 de febrero con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, un encuentro que adelanta será “determinante” para él y para “la vida de la humanidad”.

“Es una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad”, dijo el mandatario durante un evento en la Casa de Nariño, sede presidencial.

En el mismo escenario, Petro cuestionó el hecho de que Estados Unidos le retirara la visa, tras un discurso improvisado a favor de la causa Palestina en septiembre pasado en Nueva York después de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, para otorgársela ahora, previo a su viaje a Washington el próximo domingo.

Gustavo Petro y Nicolás Maduro | Foto: AFP Ampliar

“Me quitaron la visa, ahora dicen que me la volvieron a poner. Entonces, ¿para qué me la quitaron? No sé si por un rato de manera definitiva, no sé. Ya sabremos del 3 de febrero”, indicó el mandatario.

Además, Petro reveló que norteamericanos le dijeron al presidente Trump que su esposa, la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, había recibido dineros de Nicolás Maduro para financiar a grupos en Colombia, una acusación que, da a entender, EE.UU. desestimó.

“Los gringos de Trump le dijeron que a mi esposa, la gente de Maduro, le había entregado decenas de millones de dólares para financiar la primera línea. ¿Y quién dijo eso? Fue un amigo que tenía bienes en Estados Unidos y le parecía más grave perder los bienes que entregarnos con una mentira”, dijo.

“Los gringos no hicieron un esfuerzo, por eso es que yo no tengo ‘indictment’ (...) No he recibido un peso de Maduro porque yo no creía en Maduro”, prosiguió.