¿Vendrán más demandas por el salario mínimo 2026? El Consejo de Estado admitió la primera

El Consejo de Estado admitió para su análisis la primera demanda contra el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo en 2 millones de pesos el pasado 29 de diciembre, una decisión que ha generado reparos en distintos sectores del país.

La demanda fue interpuesta por Germán Castro contra los ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo, al considerar que el decreto podría vulnerar disposiciones legales y constitucionales vigentes.

El alto tribunal ya notificó a las entidades demandadas y corrió traslado de la acción por un término de 30 días a los ministerios involucrados, a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que se pronuncien sobre el fondo del asunto.

Asimismo, el despacho ordenó al Gobierno nacional remitir la totalidad de los documentos que antecedieron la expedición del decreto que fijó el salario mínimo para 2026.

“En providencia separada se surtirá el trámite correspondiente para decidir la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional elevada por el demandante”, señaló el Consejo de Estado.

Desde su expedición, el decreto ha sido objeto de fuertes críticas por parte de gremios y sectores económicos que advierten que el incremento no estuvo sustentado en criterios técnicos suficientes y podría afectar el empleo y la estabilidad empresarial.

Entre los gremios que manifestaron su rechazo al aumento se encuentran Fenalco, la ANDI, Acopi, Camacol y Anif, entre otros representantes del sector productivo.