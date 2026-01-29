MinTrabajo investiga 120 quejas en el Tolima por empresas que se niegan a ajustar el salario mínimo

Tolima

La directora de la Territorial Tolima del Ministerio del Trabajo, Lina Zaida Mendieta, reveló que en lo corrido de enero se han radicado ante la entidad un total de 120 quejas de empleados, quienes sostienen que sus empresas o empleadores se niegan a implementar el aumento del 23,5 % decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para el salario mínimo de 2026.

“Es una situación bastante compleja. Nosotros entendemos las dinámicas económicas de Ibagué, pero velamos por los derechos de los trabajadores y por el cumplimiento de la norma. El pago del salario debe hacerse conforme a la ley”, detalló Mendieta.

En diálogo con Caracol Radio, la funcionaria indicó que actualmente avanzan en investigaciones previas para luego realizar inspecciones presenciales en las empresas.

“A estas empresas se les podría iniciar procesos administrativos en los cuales se les hacen requerimientos para el cumplimiento, y si se verifica que efectivamente no realizaron los pagos acordes con la normatividad vigente, pueden estar sujetas a una sanción por parte del Ministerio del Trabajo”, explicó.

A su vez, la directora regional señaló que en el transcurso de enero se han acumulado 600 radicados, entre quejas y consultas, lo cual representa un aumento cercano al 25 % frente a los registrados para la misma fecha del año anterior.

“Por consulta, los trabajadores van a solicitar otro tipo de requerimientos. Por ejemplo, empleadas despedidas en estado de embarazo o muchas personas solicitan conciliaciones. Más o menos tenemos 600 consultas y muchas de ellas por el no pago del salario vigente; en relación con el año pasado, la diferencia es de 120 a 150”, contó Mendieta.

La posición de las centrales obreras

A propósito de las cifras entregadas por la directora, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el Tolima, Luis Carlos Arenales, remarcó que el Gobierno nacional cuenta con más de 1.000 inspectores en todo el país para verificar que las empresas cumplan con el aumento del salario mínimo.

“Es una posición que interpreta la derecha colombiana para tratar de hacer esguince a las medidas que el Gobierno ha tomado. Indudablemente se trata de una manera de torpedear al Gobierno nacional y, como estamos en una coyuntura electoral, utilizan esta clase de metodología para desvirtuar los avances del Gobierno del cambio”, señaló Arenales.

Por último, el líder sindical recomendó a los empleados afectados por la negativa de sus empleadores a ajustarles el salario mínimo que también lo denuncien ante las centrales obreras, para guiarlos en el proceso correspondiente.