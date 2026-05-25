Pareja de esposos murió en aparatoso accidente de tránsito en el norte del Tolima

Tolima

Un trágico accidente de tránsito se registró en la tarde del domingo 24 de mayo en el municipio de Lérida, sobre la vía nacional que conduce hacia Mariquita, donde falleció una pareja de esposos debido a un fuerte choque.

En el lugar de los hechos murieron Yeimy Barbosa y Gregorio Varón, reconocidos comerciantes del municipio de Lérida, quienes se movilizaban en una motocicleta. Según el reporte oficial, chocaron contra una camioneta de alta gama y posteriormente contra otra motocicleta.

“Se presentó una colisión entre una camioneta que se movilizaba en sentido Ibagué – Lérida y una motocicleta que ingresaba desde una ruta alterna hacia la vía principal. Como consecuencia del impacto, la motocicleta fue expulsada y posteriormente colisionó con una segunda motocicleta que transitaba por la calzada”, contó el secretario de Tránsito del Tolima, Mario Tovar.

Gregorio Varón era un reconocido electricista y comerciante de Lérida, quien además atendía un almacén junto a su esposa. Ambos eran conocidos en el municipio por su carisma.

En el sector conocido como La Lechera, donde ocurrió el accidente, hicieron presencia las autoridades de tránsito y la Inspección de Policía para adelantar los actos urgentes. Por algunas horas, el corredor vial estuvo cerrado mientras se realizaba el levantamiento de los cadáveres.