Recuperan en el Tolima a menores reclutados por disidencias de las Farc a través de TikTok

Tolima

A través de redes sociales, especialmente mediante la plataforma TikTok, dos menores de edad procedentes del departamento del Cauca habrían sido reclutados por integrantes del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, estructura ilegal al mando de alias Iván Mordisco.

Los adolescentes fueron recuperados por tropas del Batallón de Infantería N.º 17 General Domingo Caicedo, de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en zona rural del municipio de Ataco, en el sur del Tolima, mientras se movilizaban por el sector. Durante el procedimiento, los militares hallaron en poder de los menores un radio de comunicaciones marca Motorola.

“De acuerdo con información de inteligencia militar, los adolescentes habrían sido engañados mediante falsas promesas económicas para ser vinculados a esta estructura armada ilegal. Posteriormente, fueron trasladados desde el departamento del Huila hacia el Tolima con el propósito de participar en actividades delictivas en el sur del departamento”, indicó el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada.

Asimismo, se conoció que los menores habrían recibido entrenamiento básico en el manejo de armas de fuego y en la ejecución de acciones terroristas.

Una vez recuperados, los menores fueron puestos a disposición de la autoridad competente y se realizó la articulación correspondiente con la Defensoría del Pueblo, con el fin de garantizar la protección y el restablecimiento de sus derechos.

“La Sexta Brigada del Ejército rechaza el reclutamiento de menores y su utilización por parte de grupos armados organizados ilegales. De igual manera, hace un llamado a niños, niñas y adolescentes para que no caigan en falsas promesas difundidas a través de redes sociales, las cuales buscan instrumentalizarlos y vincularlos a estructuras criminales que ponen en riesgo su vida, integridad y futuro, además de afectar gravemente a sus familias y comunidades”, enfatizó el coronel.

Por último, el oficial invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso relacionado con reclutamiento forzado o utilización de menores de edad a través de la línea gratuita antiterrorista 107 del Ejército Nacional y la línea 141 del ICBF.