¿Cumple 18 años en el 2026 y no sabe si puede votar en las elecciones presidenciales? Le contamos

En Colombia, alcanzar la mayoría de edad no siempre es suficiente para poder votar en una elección. En el caso de las presidenciales de 2026, el factor determinante es una fecha límite establecida por la ley electoral, la del cierre del censo.

De acuerdo con el calendario oficial, la incorporación de nuevas cédulas al censo electoral se suspende el 31 de enero de 2026. Desde ese momento, la lista de ciudadanos habilitados para votar queda cerrada y no puede modificarse hasta después de las elecciones, que se realizarán el 31 de mayo.

En la práctica, esto significa que quienes cumplan 18 años después del 31 de enero no aparecerán en el censo electoral y no podrán votar en las elecciones presidenciales de este año. Por el contrario, los jóvenes que ya estaban incorporados al censo antes de esa fecha sí estarán habilitados para ejercer su derecho al voto.

La Registraduría explicó que este cierre es una medida técnica obligatoria prevista en la ley. Su objetivo es permitir la organización del proceso electoral, incluyendo la definición del número de mesas, la impresión de tarjetones y la logística de los puestos de votación en todo el país.

¿Qué es el censo electoral y por qué es clave?

El censo electoral es el registro oficial de las personas habilitadas para votar. A partir de esta base se determina quiénes pueden sufragar, dónde deben hacerlo y cómo se distribuyen los recursos necesarios para garantizar una jornada electoral transparente y ordenada.

Por esta razón, es recomendable que los jóvenes verifiquen con anticipación si están incluidos, para evitar confusiones el día de las elecciones.

