Mayer Mizrachi propone un “Davos de Latinoamérica” para alcaldes y destaca proyectos de Bogotá

Mayer Mizrachi, alcalde de Ciudad de Panamá impulsa plataforma de empleo digital y aboga por la integración latinoamericana a través de proyectos conjuntos entre elcaldes.

Mayer Mizrachi, alcalde de Ciudad de Panamá

El alcalde de Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi partició en la Segunda edición del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, donde propuso que este foro, considerado el más importante de al región, se convierta en un “Davos de Latinoamérica”. Mizrachi enfatizó la necesidad de que esta plataforma sirva para que los alcaldes intercambien proyectos e ideas, fomentando la colaboración, ya que son el “primer contacto del ciudadano con el sector público”.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el alcalde Mizrachi reconoció el trabajo de CAF en posicionar y convocar a líderes de estado y empresariales del continente, incluyendo a participantes estadounidenses, calificando su labor de “asombrosa”.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

