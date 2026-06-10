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10 jun 2026 Actualizado 16:39

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¿La Comisión de Acusación tiene facultades para suspender a Petro de su cargo? Abogado explica

¿Tiene facultades la Comisión de Acusaciones para suspender a Petro de su cargo? Abogado explica

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La decisión de una representante investigadora de la Comisión de Acusaciones de ordenar la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro abrió un intenso debate jurídico y político en Colombia.

En 6AM W estuvo el exfiscal general, exprocurador y exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez, quien afirmó que la medida plantea serias dudas sobre su legalidad y podría estar desconociendo el procedimiento especial que la Constitución establece para investigar y sancionar a un jefe de Estado.

Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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