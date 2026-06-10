¿La Comisión de Acusación tiene facultades para suspender a Petro de su cargo? Abogado explica

¿Tiene facultades la Comisión de Acusaciones para suspender a Petro de su cargo? Abogado explica

La decisión de una representante investigadora de la Comisión de Acusaciones de ordenar la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro abrió un intenso debate jurídico y político en Colombia.

En 6AM W estuvo el exfiscal general, exprocurador y exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez, quien afirmó que la medida plantea serias dudas sobre su legalidad y podría estar desconociendo el procedimiento especial que la Constitución establece para investigar y sancionar a un jefe de Estado.