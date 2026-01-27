Metro de Bogotá: alcalde Galán anuncia que cambiará el diseño de las estaciones

En medio del anuncio de la restauración del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que, con la ayuda del Gobierno nacional, se modificará el diseño de las estaciones del Metro. Según explicó el mandatario local, los diseños que estaban no cumplían el requisito de integrarse a la ciudad.

“He pedido un cambio en el diseño de las estaciones y ya llegamos a un acuerdo para que podamos usar recursos autorizados por la nación”, dijo Galán, quien explicó que no son recursos adicionales, sino dinero que ya está dentro del convenio que se tenía inicialmente.

Asimismo, el alcalde de Bogotá indicó que el presidente Gustavo Petro dio ideas, durante las reuniones con el Distrito, con la finalidad de mejorar algunos diseños de las estaciones para que se adapten mejor al entorno del centro histórico de Bogotá. “Hemos llegado a un acuerdo con el Gobienro en medio de un proyecto en el que hemos tenido diferencias”, agregó Galán.

¿Qué pasará con el Complejo Hospitalario San Juan de Dios?

En este mismo evento, el alcalde Galán explicó que el Gobierno Petro entregará 1.6 billones de pesos a la capital del país para la restauración del Complejo Universitario San Juan de Dios, el cual está clausurado de 2001 y que en en siglo pasado fue de gran importancia para avances médicos en el país.

En ese sentido, el alcalde resaltó el acuerdo que logró con el presidente Gustavo Petro, con quien ha tenido diferencias públicas. “En política lo fácil es alcanzar acuerdos con quienes piensan parecido a uno, lo difícil es lograrlos con quienes piensan distinto”.

Finalmente, Galán detalló que el nuevo complejo estará enfocado en el envejecimiento y la vejez. “Queremos que el San Juan de Dios vuelva a ser un complejo hospitalario al servicio de la gente y un centro de formación de las nuevas generaciones de médicos en nuestro país”, puntualizó.