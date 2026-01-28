Petro llega a Panamá para el Foro Económico Internacional del CAF: agenda y encuentros esperados

Comienza la agenda del presidente Gustavo Petro en Panamá, tras su arribo en este país en la madrugada de este miércoles 28 de enero, junto a su comitiva conformada por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, Comercio, Diana Morales, y el jefe de la cartera de Minas y Energía, Edwin Palma.

La presencia de Petro en Panamá, es para asistir al Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, los días 28 y 29 de enero, donde se reúnen más de 2500 líderes, actores y representantes políticos, académicos y económicos.

El encuentro reunirá a siete jefes de Estado, entre ellos el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa.

La presencia de Noboa en el Foro Económico de la CAF resulta clave para Colombia, por las recientes tensiones originadas ante la imposición de aranceles y el reciente incremento del 900% a la tarifa de transporte del crudo colombiano.

Por lo cual, se espera el encuentro entre los dos presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa, que aunque no está previsto en la agenda ante la negativa del Gobierno de Ecuador de acceder a una reunión para mediar las tensiones entre los dos países, se presentará en medio del desarrollo de la agenda del Foro, por una foto con todos los jefes de Estado que participan en el encuentro.