Más empleo para mujeres en Antioquia, estrategia que llega hoy al Oriente y Bajo Cauca de Antioquia

Más empleo para mujeres en Antioquia. Programa de la Gobernación. Cortesía: Gobernación de Antioquia.

Medellín

La Gobernación de Antioquia, en alianza con Comfama y Comfenalco, avanza en una serie de 20 ferias subregionales para facilitar la inscripción de mujeres priorizadas en el departamento, para acercarlas al mercado laboral y facilitar todo su proceso de inscripción.

¿Dónde estará la iniciativa?

Esta feria que arrancó en Caucasia estará hoy jueves, 29 de enero, en el Carmen de Viboral, para el Oriente de Antioquia, y en el municipio de El Bagre, para las poblaciones del Bajo Cauca antioqueño.

La próxima semana la feria estará en Rionegro, Puerto Berrío, Puerto Nare, Marinilla, Apartadó, La Ceja, Puerto Triunfo y Donmatías.

Para la segunda semana de febrero, se programaron las ferias en Angostura, Yarumal, Santa Rosa de Osos, Carmen de Viboral y Yondó.

¿Qué beneficios hay para las empresas?

Las empresas que participen en esta estrategia, para brindar empleo a las mujeres, reciben un incentivo en el cien por ciento del pago de la seguridad social y parafiscales, por cada nuevo empleo que genere para estas mujeres.

Como parte de esta iniciativa, cada empresa que contrate formalmente a una mujer en condición de vulnerabilidad, por un periodo mínimo de tres meses, recibirá de la Gobernación de Antioquia ese reconocimiento.

¿Qué resultados se esperan?

El objetivo es lograr generar cerca de dos mil empleos nuevos para estas mujeres que han tenido dificultades para acceder al mercado laboral.

La secretaria de las Mujeres de Antioquia, Carolina Lopera, dijo que “con estas ferias queremos ir al territorio, orientar a las mujeres, para que se inscriban y accedan a una oportunidad de empleo. Nuestro objetivo es cerrar brechas, aumentar y que accedan a una oportunidad de empleo”.

Estas jornadas pretenden que las mujeres que han sido previamente contactadas por las cajas de compensación y cumplan con los criterios de selección, como ser víctima de violencias basadas en género o del conflicto armado, pertenecer a comunidades étnicas, jóvenes sin experiencia, entre otros, puedan acercarse, recibir asesoría e inscribirse al programa.

¿Dónde consiguen información las empresas interesadas?

Las empresas interesadas y las mujeres que cumplan con los requisitos pueden obtener más información e iniciar su proceso de inscripción en www.mujeresantioquia.gov.co.