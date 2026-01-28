Se amplían cupos para la Escuela Encuentra a las Mujeres: programa para la culminación de estudios

Medellín, Antioquia

El programa La Escuela Encuentra a las Mujeres, destinado para la población femenina adulta, contará con 1.800 cupos para el año 2026, llegando hasta 11 comunas de Medellín.

Esta estrategia promueve el acceso, la permanencia y la culminación de estudios de primaria, bachillerato y educación postsecundaria para las mujeres adultas. Entre las acciones afirmativas de esta medida, se incluye el cuidado de hijos e hijas durante la jornada académica.

Garantías del programa

Con el objetivo de mitigar el abandono de la educación de esta población, la administración distrital refuerza la autonomía de las mujeres desde tres dimensiones: educación, empleo y liderazgo.

Para este periodo, se seguirá garantizando el bienestar integral del estudiantado, tal y como lo explica la secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez: “En 2025 les garantizamos transporte, alimentación, atención psicológica, asesoría jurídica y cátedra de género. Este año llegamos a 11 comunas y para 2026 esperamos acompañar a 1.800 mujeres, porque estudiar es un derecho y también una puerta a la autonomía”.

Con el incremento del 38. 46 % en los cupos del programa; se abre la convocatoria para mujeres adultas residentes de Medellín, que no hayan culminado la primaria o el bachillerato.

Entre las instituciones aliadas se encuentran la Institución Educativa La Independencia, ubicada en San Javier El Salado; la Institución Educativa Héctor Abad Gómez, ubicada en el barrio Boston; el Cendi, situado en La Candelaria; y el Colegio Corporativo San Antonio de Prado, entre otras. Para obtener más información e iniciar el proceso de inscripción, se recomienda a las personas interesadas acercarse directamente a los centros educativos aliados.