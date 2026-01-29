Abrieron convocatoria para empresarios en el programa social Tork Transforma

Medellín

Como parte de su trabajo de responsabilidad social, la empresa Tork, antes Familia Institucional, abrió una convocatoria para mejorar el desempeño de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Esta estrategia, en compañía de Interactuar, brinda formación y acompañamiento empresarial para mejorar los negocios por medio del fortalecimiento general, promoviendo modelos más sostenibles y competitivos.

¿Cuántas empresas esperan beneficiar?

Esta estrategia espera ampliar el alcance de su primera versión a 120 empresarios de las mipymes, fortaleciendo el componente de acompañamiento, incorporando herramientas más especializadas y priorizando la medición de resultados concretos en gestión, eficiencia operativa y sostenibilidad de los negocios.

Enfoque en higiene y sostenibilidad

La higiene sostenible será el objetivo central de esta convocatoria, impulsando prácticas como “el uso eficiente de papel, la reducción de desperdicios y la implementación de estaciones de higiene inteligentes”, indicaron desde esa estrategia.

¿Qué impacto tienen las mipymes en Colombia?

El Ministerio de Comercio ha entregado cifras en las que se indica que el 95 por ciento del tejido empresarial lo representan las micro, pequeñas y medianas empresas, generando cerca del 80 por ciento del empleo formal.

Para la permanencia de estas empresas en el tiempo hay grandes desafíos en gestión, eficiencia operativa y sostenibilidad; por ello se hacen importantes los procesos de capacitación y acompañamiento.

Felipe Gómez, director de Negocios de Higiene Profesional en Tork Andina-Caribe, indicó que “el programa ofrece herramientas prácticas, mentoría especializada y soluciones de higiene profesional enfocadas en elevar la experiencia del cliente, optimizar recursos, fortalecer la rentabilidad y reducir el impacto ambiental de sus operaciones”.

¿Qué resultados hay de la primera cohorte?

Esta estrategia, en su primera versión, certificó a más de 60 empresarios y registró, en promedio, un crecimiento del 22 por ciento en ventas, cerca del 80 por ciento fortaleció su presencia digital y el 62 por ciento incorporó prácticas medioambientales.

¿Qué dice Interactuar?

Lina Montoya, directora ejecutiva de Interactuar, dijo que “creemos y acompañamos el fortalecimiento de las MiPymes, un sector clave para el desarrollo económico y social del país. Por eso, alianzas como Tork Transforma nos permiten entregar a los empresarios herramientas prácticas que impactan positivamente su gestión, su sostenibilidad y su crecimiento a largo plazo”.

¿Cómo se desarrolla esta estrategia?

Este programa se adelanta en tres fases: convocatoria, acompañamiento y certificación, con una metodología de aprendizajes del piloto inicial, con un proceso focalizado.

Requisitos para los participantes

Las micro, pequeñas y medianas empresas que deseen participar deben contar con al menos un año de funcionamiento, registrar un promedio de ventas mensuales iguales o superiores a tres millones de pesos, disponer de un punto de venta físico o local comercial, contar con un mínimo de dos empleados y aplicar el gerente o representante legal de la empresa.

Para el proceso de capacitación, los que apliquen deben tener acceso a herramientas digitales, conectividad y conocimientos básicos de matemáticas y lectoescritura.

Los interesados deben acudir a las redes sociales de esta empresa para ingresar al formulario antes del 6 de marzo, conocer los requisitos de participación, aceptar los Términos y Condiciones y asistir a la charla de socialización, con la que iniciará su proceso dentro del programa.