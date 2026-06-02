Antioquia: Inició proceso de extensión de dominio a 32 inmuebles vinculados al extinto bloque ACCU

Antioquia

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó que inició un proceso de recuperación de inmuebles vinculados al narcotráfico y presuntos vínculos con las finanzas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Los bienes ubicados en Antioquia están valorados en 19 mil millones de pesos.

La entidad manifestó que estos inmuebles hacen parte del narcotraficante Javier Piedrahita Sánchez, pero estaban siendo manejados por familiares, quienes a su vez los tenían subarrendados de manera irregular. Entre esas personas está Ana Paulina Uribe Lopera, la expareja sentimental de Sánchez; además, algunas de esas propiedades están relacionadas con la sociedad Uribe Lopera y Cía. Todos los bienes están ubicados en Antioquia.

“Piedrahita Sánchez fue señalado por las autoridades como uno de los principales cerebros de las estructuras financieras del paramilitarismo en Colombia, como se demuestra en las investigaciones conocidas como Parqueadero Padilla. Las pesquisas permitieron documentar presuntas operaciones de lavado de activos, narcotráfico e incremento patrimonial injustificado asociadas a organizaciones criminales que operaron en distintas regiones del país”, recordó la SAE en un comunicado.

La entidad nacional manifestó que uno de los bienes recuperados en el municipio de Guarne, en el Oriente de Antioquia, será utilizado en un refugio para perros en condición de abandono. Allí 146 caninos y gatos donde recibirán atención para su bienestar.