“Esto no es con palabras, sino con juego”: reflexión de Andrés Llinás tras la derrota de Millonarios

Millonarios no levanta cabeza. El cuadro bogotano cayó 2-1 en su visita al Deportivo Pasto y con ello sumó su tercera derrota consecutiva, balance que lo mantiene como colero de la Liga Colombiana sin puntos.

Frente a este complicado panorama, la directiva tomó la decisión de cesar del cargo al entrenador Hernán Torres, quien se despide con un rendimiento del 40.35 %, producto de ocho derrotas, seis triunfos y cinco empates.

De lo poco bueno que dejó el duelo en territorio nariñense fue el regreso de Andrés Llinás, quien viene de recuperarse de una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda. El zaguero bogotano, que por cierto fue titular y disputó el primer tiempo del encuentro, acudió a rueda de prensa para hablar sobre el difícil momento del equipo.

En primera instancia, Andrés Llinás se mostró “feliz de volver” a sumar minutos con Millonarios, pero también reveló estar “triste por el resultado”.

Frente al balance actual de resultados, el defensor no dudó en afirmar que será obligatorio pasar página para recuperar la confianza a partir de las victorias: “No importa si jugamos de local o visitante, con este comienzo de campeonato tenemos que hacer todos los puntos, 12 de 12 si queremos meternos a los ocho. Debemos volver a sentirnos un equipo ganador, que creo que lo somos. No podemos perder esa costumbre de pelear arriba, toca ganar los cuatro partidos que vienen”.

Es preciso recordar que en el calendario azul se avecinan Independiente Medellín y Deportivo Pereira en casa, para después visitar al Deportivo Cali.

Finalmente, a modo de reflexión, Llinás sentenció: “Millonarios se tiene que volver a encontrar con la victoria, eso es lo más importante. Volver a sumar, a meternos en la parte de arriba. De local y visitante hay que sumar de a tres... El equipo se debe volver a acostumbrar a ganar, quitarnos ese lastre que estamos teniendo y la única forma de hacerlo es con victorias. Esto no es con palabras, sino con juego”.

