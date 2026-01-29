6AM W6AM W

El misterio de localizador de emergencia: ¿por qué no transmitió tras el accidente de Satena?

Un punto crítico del avión siniestrado que cubría la ruta de Satena Ocaña-Cúcuta es el localizador de emergencia. Se ha confirmado su aparición en el lugar del accidente, pero la pregunta fundamental es por qué no transmitió o no fue activado.

Accidente aéreo en la región del Catatumbo.

Un trágico accidente aéreo que involucró a una aeronave de la aerolínea Satena, que cubría la ruta de SATENA Ocaña-Cúcuta ha dejado un saldo de 15 personas fallecidas, marcando el primer siniestro con víctimas mortales en la historia de la compañía. Este lamentable suceso ha desatado una exhaustiva investigación por parte de Aeronáutica Civil, que busca esclarecer las causas y circunstancias que rodearon el incidente

