Desgarrador testimonio de esposo de una víctima del accidente aéreo: “era ejemplo de resiliencia”

Maira Alejandra Avendaño Rincón, una de las víctimas del accidente aéreo de Satena en la ruta Cúcuta-Ocaña,

Giovanny García, esposo de Maira Alejandra Avendaño Rincón, una de las víctimas del accidente aéreo de Satena en la ruta Cúcuta-Ocaña, habló en los micrófonos de 6AM W y entregó un conmovedor relato.

Con un matrimonio de 17 años, hijos perrunos y mucho amor y admiración de por medio, García lamenta que su esposa haya sido víctima del siniestro de la aeronave de matrícula HK-4709 de la empresa SEARCA.

La abogada especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario residía en Ocaña, pero regularmente viajaba a Cúcuta a cumplir con algunas funciones y actividades de la ONG.

“Ella prestaba atención en diferentes líneas a zonas del conflicto”, dijo, detallando que aunque siempre existió zozobra y miedo por lo que pudiera vivir, su esposa siempre una mujer de vocación de servicio infinita. “Era feliz trabajando en este tipo de cosas, ella consideraba que había nacido para servir a los demás y más en esta parte de víctimas del conflicto y personas vulnerables”.

Aunque siempre tuvieron miedo del riesgo que corría ella en su trabajo, Giovanny aseguró que nunca creyeron que un accidente terminara arrebatándole la vida.

Finalmente, fue enfático en mencionar que hay muchas personas en el ejercicio de ayudar a los demás que tienen esos peligros, pero lo más importante es siempre tener a Dios presente.

“Resalto mucho que mi esposa era un ejemplo de mujer resiliente, con mucha dificultad en su vida, pero siempre fue adelante, siempre pensando en servir a los demás y eso es algo que ella me inculcó muchísimos. Le agradezco mucho a Dios de haberme regalado a esa gran mujer incondicional que me va hacer mucha falta”, concluyó.