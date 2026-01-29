Consejo Superior de la UdeA no aceptó renuncia del rector John Jairo Arboleda

Medellín

Tras una votación mayoritaria, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia decidió no aceptar la renuncia del rector John Jairo Arboleda. La decisión se tomó durante la más reciente sesión del máximo órgano de dirección, con un resultado de tres votos a favor y seis en contra de aceptar su dimisión.

De acuerdo con la Asamblea de Estudiantes de la Universidad de Antioquia, la discusión en el Consejo Superior estuvo marcada por posturas encontradas. Por un lado, algunos consejeros cuestionaron los argumentos expuestos por Arboleda para apartarse del cargo y señalaron que no existían razones suficientes para aceptar su renuncia. Por otro, varios integrantes del CSU advirtieron que aceptar la dimisión en los términos presentados podría representar una afectación a la autonomía universitaria, principio fundamental de la institución.

John Jairo Arboleda había presentado su renuncia al cargo de rector de la Universidad de Antioquia ante el Consejo Superior Universitario, el pasado 16 de enero, luego de la polémica por la suspensión que había recibido de parte del Gobierno nacional.

El futuro de la U de A

Aunque la decisión del Consejo fue negativa, la normativa establece que la renuncia se hará efectiva una vez se cumplan 30 días calendario desde su radicación.

Mientras se define el futuro institucional de la Universidad de Antioquia, Héctor Iván García continuará como rector encargado, junto a seis miembros que lo acompañarán en su cargo con el objetivo de avanzar en la construcción de soluciones frente a la crisis financiera que enfrenta la universidad.