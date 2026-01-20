Héctor Iván García ya asumió el cargo como rector reemplazante de la Universidad de Antioquia

Medellín

Desde este martes 20 de enero, el médico Héctor Iván García asume su cargo como rector reemplazante de la Universidad de Antioquia, en el marco del proceso excepcional de inspección y vigilancia que asumió el Gobierno Nacional desde septiembre de 2025.

El anuncio se dio a conocer pocos días después de que el rector John Jairo Arboleda Céspedes presentara su renuncia, tras ser notificado el pasado 30 de diciembre por el Ministerio de Educación sobre la suspensión del cargo y la designación de una nueva persona para asumir la rectoría, en medio de la crisis financiera de la institución de educación superior pública.

“Una medida transitoria que deberá durar lo menos posible”

Según explicó García, su nombramiento es una medida temporal, que tiene como objetivo liderar la administración universitaria “por el tiempo estrictamente necesario” para construir una ruta crítica de ajuste institucional.

“El debate reciente se ha centrado en la presencia de la inspectora in situ, pero la comunidad universitaria ya había alertado sobre la gravedad de la situación. Las respuestas de la administración anterior fueron inexistentes o insuficientes frente a la magnitud de la crisis”, señaló el rector encargado.

De acuerdo con los hallazgos preliminares del proceso de inspección, García afirmó que la situación de la Universidad de Antioquia no se resuelve únicamente con una inyección de recursos, sino que requiere una reformulación integral de la administración financiera, así como atender problemas estructurales de gobernabilidad.

“El rescate financiero no es solo dinero. Es urgente corregir las fallas administrativas y superar una disputa prolongada por el gobierno universitario, que ha permitido procesos de privatización, precarización laboral y ha limitado el cumplimiento pleno del proyecto universitario”, indicó el ahora rector reemplazante.

El rector reemplazante subrayó que uno de los ejes centrales de su gestión será defender el carácter público y la autonomía universitaria. Además, indicó que asume el encargo sin aspiraciones personales futuras, y convocó a todos los estamentos universitarios, así como a los gobiernos municipal, departamental y nacional, y a la sociedad antioqueña, a conformar un bloque sólido que permita recuperar la confianza institucional y construir soluciones concertadas para la principal universidad pública del departamento.