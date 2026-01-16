Rector de la UdeA presentó su renuncia tras la suspensión del cargo por parte del Gobierno Nacional

Antioquia

John Jairo Arboleda presentó su renuncia al cargo de rector de la Universidad de Antioquia ante el Consejo Superior Universitario luego de la polémica por l a suspensión que había recibido de parte del Gobierno naciona l hacía varios días y cuyo periodo se extendía hasta el 2027.

En una extensa carta abierta a la comunidad universitaria y en general, relató aspectos de su vida a logro de los años de permanencia en la institución y por la actualidad, indica que le ha afectado en su vida personal y recalca que su intención es contribuir a la protección y conservación de la estabilidad de la universidad.

“Esta idea de universidad ha sido puesta en cuestión a instancias, triste e irónicamente, de autoridades, personas y grupos que dicen defenderla. En consecuencia, he decidido presentar formalmente mi renuncia como rector de la Universidad de Antioquia, a partir del 16 de enero del 2026, al Consejo Superior Universitario, máximo órgano de gobierno de la institución que me designó”, manifestó el saliente rector en la carta pública, pero hizo énfasis en que esta renuncia no significa que acepte los “cargos o hallazgos insinuados por la inspección «in situ». Considero que la decisión del MEN de imponer mi reemplazo es ilegal, arbitraria e injusta, dadas las siguientes razones que son motivo igualmente de esta renuncia”.

Ante este punto de su suspensión y reemplazo, manifestó que se trata de una vulneración a la autonomía universitaria y la califica como “una desviación de poder. Señalar al rector como responsable de la crisis financiera , mientras el Estado históricamente ha incumplido con el flujo de recursos necesario, es un argumento falaz que atenta contra mi buen nombre y contra la verdad”.

Finalmente, el señor Arboleda calificó las acusaciones en su contra, de los supuestos malos manejos que han conllevado la crisis económica, “como irresponsables y temerarias”, por lo que manifestó que defenderá “su nombre y honorabilidad”, por lo que no descarta que inicie procesos judiciales a los que haya lugar.