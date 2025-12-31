El Ministerio de Educación removió del cargo al rector de la UdeA, John Jairo Arboleda

Antioquia

Este martes se conoció que el Ministerio de Educación decidió remover del cargo a John Jairo Arboleda, quien se venía desempeñando como rector de la Universidad de Antioquia desde el 2018 y cuto periodo terminaba en el 2027.

Así lo dio a conocer la cartera ministerial en su cuenta de X, en la que informan que la decisión se toma mediante el acto administrativo “en el marco del proceso de inspección y vigilancia a la universidad”. Según el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, el rector Arboleda tendría responsabilidad en la actual crisis financiera de la universidad pública.

“Durante el presente año, se han venido evidenciando nuevas condiciones relacionadas con la situación administrativa y financiera de la universidad. La más preocupante de ellas es la relacionada con la fluidez de caja y las condiciones de deterioro financiero de la universidad. En este sentido, el Ministerio ha determinado una nueva medida de inspección y vigilancia consistente en el reemplazo del rector como representante legal de la universidad”, manifestó el alto funcionario.

Recordó que esta decisión es un paso más a las medidas que se habían adoptado desde hace algunos meses mediante la resolución 16105, que imponía medidas preventivas de vigilancia especial y el nombramiento de un funcionario designado para vigilar de forma presencial la institución. Agregó el viceministro que dicha decisión será argumentada conforme a la ley.

“Estas medidas se desarrollan cumpliendo el debido proceso, la argumentación por parte de la Subdirección de Inspección y Vigilancia y las competencias que le atribuyen al Ministro de Educación por delegación del presidente de la República. Las mismas tendrán su ejecutoria en los términos que define la ley, así mismo como su implementación por parte de las autoridades de la Universidad”.

La resolución de la cartera indica que se designa a Héctor Iván García García como rector y representante legal para que “implemente las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación y supere en el menor tiempo posible los hallazgos que dieron lugar a su imposición”.

Desde la Universidad de Antioquia manifestaron que la institución no ha sido notificada de manera oficial, por lo que por lo pronto no habrá un pronunciamiento oficial al respecto.

Resolución 025421 del 29 Diciembre de 2025

Primero. Reemplazar, hasta por el término de un (1) año, prorrogable por una sola vez, al señor Jhon Jairo Arboleda Céspedes, en su calidad de Rector y Representante Legal de la Universidad de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014 y con fundamento en la parte motiva del presente acto administrativo, sin perjuicio de las investigaciones administrativas y las sanciones a que haya lugar.

Segundo: El Ministerio de Educación Nacional podrá adoptar posteriormente nuevas medidas dentro de las establecidas legalmente, o dar por terminada esta medida, dependiendo del cumplimiento del propósito por ella perseguido y en general de la evolución de la situación en la institución.