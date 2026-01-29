Comisión del País Vasco investigará ‘La Bodega’, presunto centro de tortura en Barranquilla

Entre el 28 de enero y el 8 de febrero de 2026, una Comisión de Observación Internacional desde el País Vasco visitará Barranquilla para inspeccionar 'La Bodega’, un inmueble que funcionó como centro clandestino de detención, tortura y asesinato durante el auge del paramilitarismo en Colombia. La iniciativa busca documentar el lugar desde un enfoque histórico, jurídico y forense.

Vinculación con crímenes de lesa humanidad

‘La Bodega’ está asociada al secuestro y asesinato del profesor universitario Jorge Adolfo Freytter Romero en 2001, crimen declarado de lesa humanidad por la Fiscalía General de la Nación. Investigaciones periodísticas y académicas han documentado que al menos siete víctimas más pasaron por este centro, símbolo de la impunidad generada durante la parapolítica.

La iniciativa forma parte del proyecto ‘La Bodega’, liderado por la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero y respaldado por instituciones públicas del País Vasco, incluyendo la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Departamento de Justicia, la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Víctimas y el Instituto Vasco de Medicina Legal.

“Nosotros estamos adelantando una investigación sobre un lugar de tortura georreferenciado por la Asociación en la investigación que le denominamos ‘La Bodega’, un lugar que fue de propiedad de Enilce López Lagata y del narcotraficante Gustavo Rey Soto. Nosotros vamos a hacer un peritaje forense a este lugar y vamos a levantar un informe sobre la situación actual de este lugar de tortura en la ciudad de Barranquilla”, dijo Jorge Freyter, miembro de esta comisión e hijo de Jorge Adolfo Freytter, en diálogo con Caracol Radio.

Equipo multidisciplinario

La comisión está integrada por expertos en antropología social, derechos humanos, política y medicina forense. Entre ellos destacan Silvia López-Rodríguez, especialista en estudios de género; Alexander Ugalde Zubiri, presidente de la Asociación Freytter; Jorge Freytter-Florián, investigador político; y el Dr. Benito Morentin Campillo, médico forense con experiencia en documentación de crímenes de lesa humanidad.

“Esta comisión se ha estado reuniendo con instituciones del gobierno nacional, con instituciones sociales y políticas del país, y también vamos a tener una mesa de trabajo con la alcaldía de Barranquilla para presentarle los avances de la investigación y las observaciones que tenemos”, precisó Freytter.

Uno de los ejes centrales de la misión será abrir el debate sobre la aplicación efectiva del Protocolo de Minnesota en Colombia, especialmente en la inspección de lugares de tortura, documentación forense y garantía de no repetición de crímenes. El Dr. Morentin supervisará los procedimientos siguiendo estos estándares internacionales.

Durante su visita, la comisión sostendrá reuniones con entidades gubernamentales y organizaciones sociales, mientras realiza una inspección técnica de ‘La Bodega’ orientada a su resignificación como espacio de memoria y derechos humanos. Según la Asociación Freytter, “nombrar los lugares del terror es indispensable para la verdad, la justicia y la reparación”.

Refuerzo de la cooperación internacional

La misión internacional refuerza los vínculos entre Colombia y el País Vasco y consolida un proceso de cooperación transatlántica en defensa de los derechos humanos, contribuyendo a visibilizar décadas de silencio y promover la justicia para las víctimas del paramilitarismo.