Air-e realizará trabajos este martes 2 de junio en Barranquilla, Sabanalarga y Ponedera

La empresa Air-e Intervenida anunció la ejecución de nuevos trabajos preventivos y adecuaciones eléctricas este martes 2 de junio de 2026, con el propósito de mejorar la prestación del servicio de energía en distintos sectores de Barranquilla y municipios del Atlántico.

De acuerdo con la compañía, en el barrio La Concepción de Barranquilla se adelantarán maniobras eléctricas para la instalación de una caja de abonados en la carrera 67 con calle 75. Las labores están programadas entre las 8:15 de la mañana y las 5:55 de la tarde.

Asimismo, la empresa informó que se realizarán breves maniobras en el circuito América Norte para adelantar trabajos de lavado de aisladores. Estas labores se ejecutarán entre las 5:30 a.m. y las 6:00 a.m., así como entre las 8:00 a.m. y las 8:30 a.m.

Lea también: Barranquilla restringe ingreso de hinchas de Nacional para la final ante Junior

Por estos trabajos será suspendido temporalmente el suministro de energía en sectores de La Campiña, Riomar y Alto Prado, específicamente entre las calles 84 y 85, y carreras 57 a 64. También se verán impactados usuarios sobre la carrera 53 entre calles 82 y 84.

De igual manera, las interrupciones del servicio incluirán sectores de San Vicente, Alto Prado, Granadillo, América y Tabor, en zonas comprendidas entre las calles 80 y 96, y carreras 43 a 52.

Air-e indicó además que, debido a condiciones operativas, existe la posibilidad de suspensiones adicionales del servicio entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la mañana en los circuitos América Norte e Industrial Norte.

En el municipio de Sabanalarga, la compañía adelantará adecuaciones menores en el sector John F. Kennedy desde las 8:10 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Finalmente, en el corregimiento de Giraldo, zona rural del municipio de Ponedera, se desarrollarán trabajos de adecuación eléctrica entre las 7:50 de la mañana y las 4:00 de la tarde.