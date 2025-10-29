El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hoy en el País Vasco presentan investigación sobre un sitio de torturas y asesinatos en Barranquilla

Una bodega ubicada en inmediaciones de la tradicional Vía 40 de Barranquilla funcionó como una centro de torturas, lugar de ejecuciones y campo de detención de los grupos paramilitares, en especial del Bloque Norte de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia.

La bodega, estratégicamente ubicada entre los barrios Prado y Buenavista, fue escenario de numerosos delitos presuntamente ejecutados por agentes del Estado que actuaban en coordinación con los paramilitares.

Está situada en cercanías de dos batallones del Ejército, una sede de la Armada Nacional, tres estaciones de Policía y dos sedes del Gaula de la Policía.

Existen registros de al menos ocho homicidios cometidos en esas instalaciones.

Siete de ellos eran pasajeros de un camión interceptado por los paramilitares que fueron llevados a ese lugar, torturados y asesinados, sin culpa diferente que haber visto la cara de sus verdugos.

Lea también: JEP deja en libertad a exjefe del Gaula tras aceptar crimen del profesor Jorge Freytter

El octavo es el abogado y profesor universitario Jorge Adolfo Freytter Romero.

El martes 28 de agosto de 2001, el sindicalista y defensor de derechos humanos tomó un bus cerca de la Universidad del Atlántico, donde enseñaba, para ir a almorzar con su familia.

Cuando se bajó del bus fue secuestrado por cuatro hombres que iban a bordo de una camioneta Toyota Hilux. Al día siguiente, en el corregimiento de Palermo, en la vía entre Ciénaga y Barranquilla, encontraron el cadáver del doctor Jorge Adolfo Freytter, tenía un disparo en la cabeza y señales de tortura.

Un paramilitar llamado Carlos Arturo Romero Cuartas narró que el crimen fue cometido por Oscar Orlando Campo Ortiz, alias ‘Moncho’, jefe paramilitar del frente José Pablo Díaz.

En el asesinato, según el testimonio, participaron el teniente Flover Argeny Torres Sánchez y otro miembro del Gaula llamado Julio César Pacheco Bolívar, conocido con el alias de la Cacha. Este último sometió al profesor Freytter a tortura por ahogamiento con una bolsa en la cabeza.

Los tormentos y la ejecución ocurrieron en esa bodega. Carlos Arturo Romero, alias Montería, aseguró: “alias ‘Moncho’ lo torturó para sacarle información, yo supe de esto porque alias Moncho me llamó para que yo cuidara del señor Freytter en una bodega que queda en la vía 40 y lo encontré maltratado y torturado, estaba vivo, consciente y me tocó cuidarlo por espacio de 4/5 horas (…) me lo entregaron en una bodega que no sé de quién es (…) Era una bodega grande, se entraba por medio de un portón y la persona que cuidaba ahí era la que abría, nosotros entrábamos y en el fondo en unos de los cuartos teníamos al señor Freytter, allí funcionaba en el día una empresa donde hacían botes o veleros”.

El funcionamiento del tenebroso lugar será revelado hoy con la presentación de un libro llamado “La bodega: donde la memoria fue secuestrada, el lugar del asesinato del profesor Freytter”.

La investigación tomó tres años y en ella participaron el académico colombiano David Felipe Gómez Triana, y los europeos Itsasne Allende Sopelana y Alexander Ugalde Zubiri, profesores de la Universidad del País Vasco, EHU.

La obra fue editada por la Asociación Jorge Adolfo Freytter-Elkartea.

Jorge Freytter-Florián, hijo del asesinado profesor Freytter, pasó por los micrófonos de El Reporte Coronell, para hablar sobre el tema.

El teniente Flover Argeny Torres Sánchez, quien confesó su participación en el asesinato del profesor Freytter, dijo que la entidad encargada de buscar al abogado fue el Gaula, la misma que lo había secuestrado, desaparecido y asesinado.

Escuche El Reporte Coronell en La W:

Play/Pause Hoy en el País Vasco presentan investigación sobre un sitio de torturas y asesinatos en Barranquilla 11:35 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bonus track:

Murió en las últimas horas el periodista colombiano Fabio Castillo, autor de “Los jinetes de la cocaína”, el libro que mostró las alianzas de políticos colombianos con el narcotráfico. Algunos de ellos siguen siendo muy poderosos.

Él y Guillermo Cano desenmascararon en su momento a Pablo Escobar.

Por esa razón mataron al entonces director de El Espectador y el periodista Fabio Castillo sobrevivió gracias a una seguidilla de exilios que lo llevaron a vivir en Quito, Miami, Madrid y París.

En una de las pocas entrevistas que concedió, Fabio Castillo afirmó: “En Colombia usted es libre de todo, menos de decir la verdad. La verdad es peligrosísima en este país”.

Escuche W Radio en vivo