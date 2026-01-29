Presidente Gustavo Petro reconoció que Laura Sarabia estuvo involucrada en saqueo a la salud

Un año después de las denuncias hechas por periodistas de 6AM-W sobre ‘El laberinto de los dineros de la salud’, el presidente Gustavo Petro reconoció en un evento público que su entonces mano derecha y hoy embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia, fue la responsable de llevar a la Superintendencia de Salud a los interventores responsables de desvío de recursos destinados para el sostenimiento del sistema de salud.

¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro?

Mirando a los ojos a quien fuera superintendente de salud, Luis Carlos Leal, el presidente dijo: “Usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo - Laura - y se tiraron la intervención y se tiraron la reforma a la salud ”.

‘El laberinto de los dineros de la salud’

El mandatario se refería a lo que reveló ‘El laberinto de los dineros de la salud’ sobre el nombramiento de los interventores que tuvieron a su cargo la administración de varias EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud y que concentraron el pago de servicios prestados en un particular grupo de IPS vinculadas con políticos en desmedro de hospitales públicos o centros de atención que no hicieran parte de esa rosca.

“Los interventores fueron a hacer business con nosotros”, dijo el presidente y agregó que su Gobierno ha “caído en varias trampas (..) usted no sabe cuánto me han traicionado”.

Estas fueron las declaraciones del presidente Gustavo Petro:

