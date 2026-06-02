Barranquilla restringe ingreso de hinchas de Nacional para la final ante Junior

La Alcaldía de Barranquilla anunció el dispositivo de seguridad que se implementará para el partido de ida de la final de la Liga BetPlay 2026-I entre el Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, encuentro que se disputará este martes 2 de junio en el estadio Romelio Martínez.

El compromiso está programado para las 7:30 de la noche, mientras que la apertura de puertas se realizará desde las 4:30 p.m. Asimismo, el Puesto de Mando Unificado (PMU) quedará instalado a partir de las 3:30 p.m. con el objetivo de coordinar las acciones de seguridad para la tranquilidad de 10.000 asistentes.

Entre las principales medidas adoptadas por las autoridades se encuentra la prohibición del ingreso de envases de vidrio, pólvora, armas, objetos peligrosos y sustancias inflamables. De igual forma, no podrán acceder personas bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. También estará restringido el ingreso de alimentos, bebidas, bolsos grandes, carteras de gran tamaño y correas con hebillas metálicas.

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Prohibodo ingreso de barras visitantes

El secretario de Gobierno de Barranquilla, Ángelo Cianci, explicó que las decisiones fueron tomadas en el marco de la Comisión Local de Fútbol, en articulación con la Policía Nacional, el Ejército y diferentes dependencias distritales. El funcionario destacó que la principal medida será la restricción de ingreso para barras visitantes o aficionados identificados como hinchas de Atlético Nacional, con el propósito de garantizar la seguridad dentro y fuera del escenario deportivo.

“Son más de mil policías en este espectáculo que queremos para Barranquilla. Nos va a acompañar el Ejército Nacional y desde el Puesto de Mando Unificado estaremos pendientes de todas y cada una de las situaciones que se puedan presentar”, manifestó Cianci.