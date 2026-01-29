Contraloría inspeccionará este viernes las obras de la Gran Vía tras denuncias por retrasos

Obras de la Gran Vía en la 51b en Barranquilla./ Foto: Gobernación del Atlántico

Este viernes a las 9:30 de la mañana, personal de la Contraloría General de la República realizará una visita de inspección a las obras de la Gran Vía, con el fin de verificar en terreno el estado real del proyecto y las razones de los retrasos denunciados por la comunidad.

En diálogo con Caracol Radio, Alberto Cianci, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Campestre, dio a conocer que los funcionarios llegarán directamente desde la capital del país para evaluar el avance de los trabajos.

La visita fue autorizada luego de una reunión virtual sostenida esta semana con funcionarios del Gobierno Nacional, en la que participaron representantes de la Junta de Acción Comunal, el contratista de la obra, la Gobernación del Atlántico, el equipo jurídico y un amplio grupo de funcionarios de la Contraloría General de la República.

“Estamos preocupados por el tema de la obra de la Gran Vía y, a raíz de esa reunión, se autorizó una visita de la Contraloría. Mañana (viernes) a las 9:30 de la mañana, la Contraloría General de la República vendrá desde Bogotá a revisar qué está pasando en terreno con el tema de la Gran Vía”, dijo el líder comunal.

Gobernación asegura que obras terminarán en junio

La Gobernación del Atlántico salió al paso de las inquietudes ciudadanas sobre el estado de las obras de la vía 51B, uno de los proyectos viales más importantes del área metropolitana de Barranquilla.

El secretario de Infraestructura del departamento, Azael Charris, explicó que el corredor tiene una longitud total de 3,57 kilómetros, comprendidos entre la Circunvalar de Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad.

Charris aseguró que el proyecto cuenta con financiación garantizada.

“De los trece tramos, hay dos tramos que corresponden a los soportes que van en la parte de arriba y a eso le falta terminar los muros y las vigas de apoyo para poder hacer la loza de la parte superior”, dijo Charris.

El secretario de Infraestructura reiteró que, de ser necesario, se realizarán ajustes para culminar obras complementarias como el urbanismo y un puente peatonal proyectado entre la Universidad San Martín y la Universidad Libre.