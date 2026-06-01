Juez mantiene excluidos interrogatorios de Nicolás Petro ante la Fiscalía para su juicio

El juez Hugo Carbonó ratificó la exclusión de los interrogatorios rendidos por Nicolás Petro Burgos dentro del proceso que enfrenta por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, al negar un recurso de reposición presentado por la Fiscalía durante la audiencia preparatoria del caso.

La decisión se produjo luego de que el ente acusador solicitara revocar la determinación que declaró ilícitas dichas declaraciones.

La Fiscalía argumentó que los interrogatorios fueron entregados de manera libre, voluntaria y espontánea, y que no estuvieron condicionados a una negociación formal para la obtención de beneficios judiciales como un principio de oportunidad o un preacuerdo.

Sin embargo, el juez sostuvo que, tras revisar nuevamente los argumentos de las partes y el contexto en que fueron obtenidas las declaraciones, no encontró razones para modificar su decisión. Carbonó señaló que los interrogatorios no pueden analizarse de forma aislada, sino dentro del marco de los acercamientos que se adelantaban entre la defensa y la Fiscalía para una eventual aplicación de mecanismos de justicia premial.

Durante su intervención, el funcionario judicial indicó que las manifestaciones de Nicolás Petro estuvieron ligadas a conversaciones orientadas a la posible concesión de beneficios judiciales.

Según explicó, el hecho de que finalmente no se hubiera materializado un principio de oportunidad no elimina el contexto bajo el cual fueron entregadas las declaraciones ni permite que estas sean utilizadas posteriormente en su contra.

El juez también acogió los argumentos expuestos por el Ministerio Público y la defensa, al considerar que admitir esos interrogatorios vulneraría las garantías fundamentales del procesado, particularmente el derecho a no autoincriminarse.

Con esta determinación, los interrogatorios de Nicolás Petro permanecerán excluidos del juicio oral.