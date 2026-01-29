Unimetro se pronuncia por imputación a Luis Fernando Acosta Osio, presidente del Consejo Directivo

Luego de que Ivonne Acosta Acero, vicepresidenta de la Fundación Acosta Bendeck, solicitara al Ministerio de Educación Nacional la intervención administrativa de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y la separación de los directivos vinculados a un proceso penal, la institución respondió con un comunicado oficial.

“La imputación carece absolutamente de respaldo probatorio. No existe evidencia seria, técnica ni jurídicamente consistente que comprometa la responsabilidad penal del doctor Acosta Osio”, afirma la rectoría, en referencia al presidente del Consejo Directivo, Luis Fernando Acosta Osio.

La universidad calificó el proceso como “una persecución injustificada, abusiva y alevosa, que desborda los límites del ejercicio legítimo de la acción penal”, dice el documento de la institución.

Recuperación financiera y administrativa tras desfalco

El comunicado también recordó que la Universidad Metropolitana estuvo bajo vigilancia del Ministerio de Educación debido a un desfalco superior a $30 mil millones durante la administración de Carlos Jaller Raad, Ivonne Acosta Acero y otros. Sin embargo, el Ministerio levantó la vigilancia tras constatar que la institución logró recuperarse financiera, administrativa y académicamente.

La rectoría expresó su “extrañeza y seria preocupación institucional” por la solicitud de nueva intervención, señalando que quienes promueven la medida actualmente son prófugos de la justicia por los hechos del desfalco.

Finalmente, la Universidad Metropolitana reafirmó su compromiso con los estudiantes y la calidad académica, especialmente en áreas de la salud, asegurando que continuará trabajando “de manera ininterrumpida por el bienestar de sus estudiantes, garantizando la mejor formación profesional posible” y defendiendo el patrimonio institucional.