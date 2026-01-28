MinHacienda arremete contra magistrado Camargo: suspender emergencia económica sería incoherente

Caracol Radio conoció en primicia el documento que le remitió el Ministerio de Hacienda al magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, que es quien estudia la suspensión provisional de la emergencia económica, en el que le pide rechazar esa suspensión y argumenta que iría “en contravía del principio de estabilidad y coherencia institucional que debe guiar la actuación de la Corte Constitucional”.

La entidad señala que la suspensión sería improcedente, excepcional y sin precedentes.

En la misiva, la cartera de Hacienda advierte que “la suspensión provisional supondría una modificación sustancial del alcance del control constitucional, adoptada sin respaldo normativo expreso y sin procedimiento que permita la contradicción y el ejercicio del derecho de defensa”

En el documento, el Ministerio de Hacienda asegura que suspender el decreto tendría graves efectos fiscales, sociales e institucionales, pues impediría atender una coyuntura fiscal excepcional que amenazaría la garantía de derechos fundamentales de poblaciones vulnerables.

De hecho, resalta que suspender el decreto impediría atender obligaciones inaplazables y afectaría gravemente derechos fundamentales como la salud, la seguridad, la reparación de víctimas y el acceso a servicios públicos esenciales.