Se presentó un nuevo método para la evaluación de desastres en el medio ambiente
Así lo mostró la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) junto a Parques Nacionales Naturales de Colombia, presentando una metodología que permite evaluar calcular costos de restauración y daños ambientales, especialmente en áreas protegidas.
El ejercicio presentado dio resultados de una metodología sin precedentes para evaluar de manera más precisa daños, pérdidas y costos que se puedan generar en el sector ambiental.
Toda la metodología y resultados se publicaron en el informe “Estimación de los efectos de un desastre en el medio ambiente”, donde queda en evidencia una necesidad de establecer una medida de referencia y evaluación de servicios sistémicos como la regulación y calidad del agua, la captura de carbono y la protección de la biodiversidad.
La estimación se aplicó en su fase piloto en tres parques nacionales: Parque Isla de Salamanca, el Parque Nacional Natural Sanquianga y el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.
Bajo la metodología DaLA (Evaluación de Daños y Pérdidas, por sus siglas en ingles), se permitió valorar los efectos de un desastre natural en ámbitos económicos y ecológicos.
Luisz Olmedo Martínez Zamora, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, expresa que “es fundamental actuar como un sistema integrado y diseñar estrategias conjuntas de preparación y prevención”.
De igual manera, Omar Bello, representante de la CEPAL, afirma que “ha sido un proceso de intercambio y fortalecimiento de conocimientos que contribuye directamente a la gestión ambiental y al cumplimiento de compromisos internacionales del país”
El objetivo de estas prácticas es fortalecer los sistemas institucionales en su capacidad de acción y evaluación al momento de un daño ambiental, para una mejor restauración y planificación ecológica