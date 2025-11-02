Ciencia y medio ambiente

Se presentó un nuevo método para la evaluación de desastres en el medio ambiente

Así lo mostró la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) junto a Parques Nacionales Naturales de Colombia, presentando una metodología que permite evaluar calcular costos de restauración y daños ambientales, especialmente en áreas protegidas.

Parques Nacionales y la CEPAL presentan metodología pionera para evaluar los efectos de desastres en el medio ambiente, especialmente en la áreas protegidas de Colombia. Imagen obtenida de parquesnacionales.gov.co

Daniel Cartagena

El ejercicio presentado dio resultados de una metodología sin precedentes para evaluar de manera más precisa daños, pérdidas y costos que se puedan generar en el sector ambiental.

Toda la metodología y resultados se publicaron en el informe “Estimación de los efectos de un desastre en el medio ambiente”, donde queda en evidencia una necesidad de establecer una medida de referencia y evaluación de servicios sistémicos como la regulación y calidad del agua, la captura de carbono y la protección de la biodiversidad.

La estimación se aplicó en su fase piloto en tres parques nacionales: Parque Isla de Salamanca, el Parque Nacional Natural Sanquianga y el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

Bajo la metodología DaLA (Evaluación de Daños y Pérdidas, por sus siglas en ingles), se permitió valorar los efectos de un desastre natural en ámbitos económicos y ecológicos.

Luisz Olmedo Martínez Zamora, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, expresa que “es fundamental actuar como un sistema integrado y diseñar estrategias conjuntas de preparación y prevención”.

De igual manera, Omar Bello, representante de la CEPAL, afirma que “ha sido un proceso de intercambio y fortalecimiento de conocimientos que contribuye directamente a la gestión ambiental y al cumplimiento de compromisos internacionales del país”

El objetivo de estas prácticas es fortalecer los sistemas institucionales en su capacidad de acción y evaluación al momento de un daño ambiental, para una mejor restauración y planificación ecológica

