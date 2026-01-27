Exdirector del DNP desmonta justificación de emergencia económica: “Ninguna razón es sobreviviente”

En un contundente análisis dirigido a la Corte Constitucional, el economista Jorge Iván González desvirtuó las ocho razones invocadas por el Decreto 1390 de 2026 para declarar el estado de emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional. Según González, ninguna de las causas presentadas por el gobierno es “sobreviniente”, es decir, nueva o imprevista, lo que pone en tela de juicio la legitimidad de la declaratoria.

El documento examina detalladamente cada uno de los argumentos del decreto, concluyendo que todos ellos corresponden a problemas de larga data, conocidos, y en muchos casos, anticipados por diversas instancias gubernamentales y organismos de control.

La primera razón, la obligatoriedad de cumplimiento del Auto de la Corte Constitucional relacionado con la Uunidad de pago por capitación (UPC) de salud, es calificada por González como un tema no nuevo.

