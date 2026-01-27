Debate a la emergencia económica: Motoa quedó insatisfecho y solicita a la Corte tumbar el decreto

Desde el Congreso no habrían quedado satisfechos con las explicaciones del Gobierno sobre la necesidad de la emergencia económica y los nuevos impuestos decretados.

Así lo aseguró el senador Carlos Fernando Motoa, quien fue el citante al debate de control político que se realizó este martes en la plenaria del Senado y en el que varios ministros defendieron el decreto.

Al debate fueron citados todos los ministros. Y de manera presencial asistieron los de Salud, Hacienda, Interior, Defensa y Comercio, mientras que otras carteras, e incluso congresistas, estuvieron de forma virtual.

Durante el debate, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la emergencia económica es indispensable para recaudar recursos que permitan proteger a la Fuerza Pública y a la población civil frente a ataques con drones. “De lo contrario, seguiremos perdiendo vidas. Hay una grave crisis para proteger a los soldados y a la población civil”, afirmó.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, responsabilizó al Congreso del encarecimiento de la deuda pública. Según dijo, en diciembre se hundió la reforma tributaria, lo que le quitó capacidad de pago al Gobierno y envió a los mercados el mensaje de que Colombia podría tener dificultades para cumplir esas obligaciones financieras.

De otro lado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que el Congreso era consciente de que el Presupuesto aprobado en octubre requería ingresos adicionales mediante una ley de financiamiento, lo que creó una “situación excepcional”.

Y además, defendió los nuevos impuestos decretados por el Gobierno. Aseguró que son claves para garantizar “derechos fundamentales” como el ajuste de la UPC, la seguridad de las elecciones, los subsidios a la energía eléctrica, la atención de la emergencia climática y la reparación de las víctimas.

Tras el debate, Motoa pidió a la Corte Constitucional tumbar el decreto madre de la emergencia económica y advirtió que el Gobierno estaría “saltándose al Congreso”.