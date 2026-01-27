MinSalud dice que necesita la emergencia económica para ajustar la UPC como lo pidió la Corte

Desde el Congreso, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, invocó el auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional para defender la emergencia económica del Gobierno, en la que se ordeno aumentar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el régimen subsidiado.

“La Corte ha solicitado que se llegue al 95 %, nosotros ya la hemos ajustado”, señaló. Esto, con el fin de equipararlo al contributivo.

Ese ajuste, según el ministro, tiene un impacto fiscal significativo y necesitan más plata, que depende de los impuestos decretados en la emergencia económica.

“Eso representa 3,3 billones que en este momento por supuesto implica una situación que no estábamos contemplando”, reconoció, y advirtió que se trata de recursos adicionales que no estaban previstos inicialmente en el presupuesto del Gobierno.

Asi pues, para el ministro eso justificaría la necesidad de medidas las excepcionales. “Eso implica necesariamente el por qué la reforma debe tener en este caso apoyo de la emergencia”, y permitiría acceder a “los recursos que aparecieron por solicitud expresa de la Corte Constitucional”.