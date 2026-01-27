“Un terreno inexplorado”: Procurador explica posible suspensión del decreto de emergencia económica
Gregorio Eljach, Procurador General, advierte cautela en suspensión de decreto: “Es un terreno inexplorado”
En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, abordó la compleja cuestión de la viabilidad de la suspensión provisional del decreto de emergencia económica emitido por el gobierno de Gustavo Petro. La discusión se centró en la naturaleza de esta figura legal y su aplicación en el contexto de una ley materialmente hablando, como lo es un decreto de emergencia.
