6AM W6AM W

Programas

“Un terreno inexplorado”: Procurador explica posible suspensión del decreto de emergencia económica

Gregorio Eljach, Procurador General, advierte cautela en suspensión de decreto: “Es un terreno inexplorado”

Procurador Gregorio Eljach explica la viabilidad de la suspensión del decreto de emergencia económica del Gobierno

Procurador Gregorio Eljach explica la viabilidad de la suspensión del decreto de emergencia económica del Gobierno

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, abordó la compleja cuestión de la viabilidad de la suspensión provisional del decreto de emergencia económica emitido por el gobierno de Gustavo Petro. La discusión se centró en la naturaleza de esta figura legal y su aplicación en el contexto de una ley materialmente hablando, como lo es un decreto de emergencia.

Escuche la entrevista completa en 6AM W de Caracol Radio:

Procurador Gregorio Eljach habla en 6AM W

45:01

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

Escucha

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad